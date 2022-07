Europäische Großbanken Die UBS bekommt den Abschwung zu spüren

Zürich Die Situation der europäischen Banken ist in den vergangenen Wochen nicht leichter geworden. Zu den geopolitischen Risiken und den Inflationssorgen ist die Angst vor einer schweren Wirtschaftskrise hinzugekommen. Dieser Mix beeinträchtigt auch das Geschäft der UBS, die am Dienstag als erste europäische Großbank ihre Zahlen vorgelegt hat.

Zwar haben die Schweizer im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 2,1 Milliarden Dollar erreicht, fünf Prozent mehr als im Vorjahresquartal und der höchste Wert seit zehn Jahren. Doch ein großer Teil des Gewinns ist auf einen Erlös aus dem Verkauf einer Beteiligung in Japan zurückzuführen.

Die UBS verfehlte damit zudem die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt einen Nettogewinn von 2,4 Milliarden Dollar prognostiziert hatten. Bis Dienstagmittag verlor die Aktie über sechs Prozent an Wert. „Das zweite Quartal war für Anleger eine der schwierigsten Phasen der vergangenen zehn Jahre“, konstatierte Konzernchef Ralph Hamers.

Das ist eine Erkenntnis, die auch für andere europäische Banken gelten dürfte. Für das zweite Quartal rechnen viele Analysten zwar noch mit guten Ergebnissen, aber sie befürchten, dass sich der Ausblick deutlich verschlechtern wird. „Die Wertentwicklung sollte sich im ersten Halbjahr relativ gut gehalten haben“, sagte Giles Edwards von der Ratingagentur Standard & Poor’s der Nachrichtenagentur Reuters.

„Die Frage ist, ob es Frühwarnindikatoren geben wird, Zeichen dafür, dass sich Druck aufbaut“, erläuterte Edwards. „Wir erwarten pessimistische Prognosen in der zweiten Jahreshälfte bis ins kommende Jahr hinein.“

Am Mittwoch folgt die Deutsche Bank mit ihren Quartalszahlen. S&P warnt, dass sich die Risiken für die deutschen Geldhäuser seit dem Frühjahr erhöht hätten. Wegen der wachsenden Rezessionsgefahr müssten die Banken mit deutlich mehr notleidenden Krediten und steigenden Kreditkosten rechnen.

Für die Deutsche Bank haben Analysten in den vergangenen zwei Monaten ihre Gewinn- und Umsatzerwartungen für das zweite Quartal gesenkt und gleichzeitig ihre Prognosen zu den Kosten und zu Rückstellungen für Kreditverluste erhöht. „Für die Deutsche Bank würde eine tiefere Rezession das größte Risiko bedeuten“, warnt Michael Rohr von der Ratingagentur Moody’s.

Im Schnitt rechnen die Analysten bis Ende dieses Jahres mit einer Risikovorsorge von 1,4 Milliarden Euro, knapp drei Mal so viel wie im Vorjahr. Bis Ende des Jahres will die Bank ihren groß angelegten Umbau abschließen. Vorstandschef Christian Sewing hat den Investoren bis dahin eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von acht Prozent versprochen. Die Analysten halten im Schnitt aber nur gut sechs Prozent für realistisch.

Deutliches Minus in den wichtigsten Geschäftsfeldern

Die UBS musste im zweiten Quartal in ihren wichtigsten Geschäftsfeldern einen Rückgang des Vorsteuergewinns im zweistelligen Bereich verkraften: In der Vermögensverwaltung ging der Vorsteuergewinn um elf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf knapp 1,2 Milliarden Dollar zurück.

Höhere Zinserträge seien von geringeren Gebühreneinnahmen und einem schwächeren Handelsgeschäft verschlungen worden. „Unsere Privatkunden stehen mit ihren Investments an der Seitenlinie und suchen nach Orientierung“, erläuterte Hamers.

Mit diesen Problemen steht die UBS nicht allein da. Am Montag hatte der Züricher Konkurrent Julius Bär einen Einstellungsstopp und ein Sparprogramm verkündet.

Noch stärker brach das Geschäft der UBS im Investmentbanking ein – dort sank der Vorsteuergewinn um 39 Prozent auf 410 Millionen Dollar. Besonders das Geschäft mit Börsengängen und Aktienplatzierungen ist praktisch zum Erliegen gekommen und hat 70 Prozent weniger abgeworfen als noch im zweiten Quartal des Vorjahres.

Auch das Beratungsgeschäft bei Fusionen und Übernahmen schwächelt, lediglich das Derivate- und Handelsgeschäft konnte um rund zehn Prozent zulegen. Dies sei der starken Handelsaktivität der Profiinvestoren zu verdanken, die im volatilen Marktumfeld viel traden, so Hamers.

US-Konkurrenz hält die UBS auf Abstand

Kian Abouhossein, Bankanalyst von JP Morgan, warnte, dass die US-Banken ihren Abstand auf die Schweizer Wettbewerber vergrößerten: „Die UBS hat in der Investmentbank schlechter abgeschnitten als die US-Konkurrenz und ist in der Vermögensverwaltung hinter Morgan Stanley zurückgeblieben.“ Letztere sei am ehesten mit der UBS vergleichbar.

Die UBS musste in der US-Vermögensverwaltung Mittelabflüsse in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar verkraften. Zudem stieg die Kostenquote in der Region auf über 90 Prozent. Damit schwächelt ausgerechnet jener Bereich, von dem sich der UBS-Chef das größte Wachstum für die Bank verspricht.

Hamers jedoch beschwichtigte: Die reiche Klientel in den USA habe vor allem deshalb Mittel abgezogen, weil diese Kunden eine höhere Steuerlast schultern mussten. Die Zuflüsse in spezialisierte Investmentlösungen seien hoch, etwa außerhalb der Börsen in sogenannte Private Markets.

Im Geschäft mit professionellen Kunden (Asset-Management) konnte die UBS durch den Verkauf der Beteiligung an einem Joint Venture einen Gewinnsprung verzeichnen. Doch ohne den Deal hätte der Rückgang des Vorsteuergewinns satte 56 Prozent betragen.

Hinzu kommt, dass sich auch das stabile Schweizgeschäft verlangsamt. Dort musste die UBS bereits kleinere Kreditausfälle in zweistelliger Millionenhöhe verzeichnen, nachdem sie im Vorjahresquartal die Vorsorge für faule Kredite reduzieren konnte.

Und in der Zentrale, den sogenannten Group Functions, fiel ein überraschend hoher Verlust von über 300 Millionen Dollar an. Diesen Betrag will UBS-Chef Hamers mittelfristig auf null drücken. Anke Reingen, Analystin bei RBC Capital Markets, schrieb daher in einer aktuellen Studie, die UBS sei an vielen Fronten hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Kosten der UBS sinken leicht

Die UBS ist nach wie vor stark kapitalisiert, die Quote des harten Kernkapitals beträgt 14,2 Prozent. Auch die Kosten hat Hamers nach wie vor im Griff: Sie sanken leicht auf 70,6 Prozent. Ohne den Sondereffekt aus dem Beteiligungsverkauf in Japan läge die Kostenquote jedoch über dem Zielkorridor von 70 bis 73 Prozent, bemerkten mehrere Analysten.

Hinzu kommt: Das Umfeld wird für Banken nicht leichter, wie Andreas Venditti, Analyst bei Vontobel, betont: „Die Unsicherheit wird die Stimmung der Kunden weiter belasten.“ Daher werde sich die reiche und superreiche Klientel der UBS auch im Folgequartal mit Transaktionen zurückhalten, erwartet er.

Immerhin: Venditti bescheinigt der UBS, dass die Ergebnisse in der wichtigsten Sparte, der Vermögensverwaltung, im Rahmen der Erwartungen seien. Der Einbruch im Investmentbanking und die Zunahme der Kreditausfälle lassen aber auch für die Konkurrenten der UBS wenig Positives erhoffen.

