Frankfurt Insgesamt 16 europäische Finanzdienstleister, darunter die Deutsche Bank und die Sparkassen, wollen Anfang des kommenden Jahres ein neues europäisches Zahlungssystem starten. Konkret ist geplant, dass Banken aus Belgien, Deutschland und Frankreich dann eine App für Handy-zu-Handy-Zahlungen einführen. Weitere Länder sollen folgen, wie die European Payments Initiative (EPI) am Dienstagmorgen mitteilte.

Zudem will EPI Ende 2024 das Bezahlen in Onlineshops und im Laufe des Jahres 2025 auch Zahlungen an der Ladenkasse anbieten. „Dann werden Kunden auch sowohl ihre Bankkarte – in Deutschland zum Beispiel die Girocard – als auch Debit- und Kreditkarten der internationalen Anbieter für EPI nutzen können“, sagte EPI-Chefin Martina Weimert dem Handelsblatt. Denn neben Konto-zu-Konto-Zahlungen werde EPI die Integration der Karten ermöglichen.

