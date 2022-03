Ex-Chef von Norwegens Staatsfonds Yngve Slyngstad kandidiert für den Aufsichtsrat der Deutschen Bank

Der frühere Chef des norwegischen Staatsfonds soll den ehemaligen Google-Sicherheitschef Gerhard Eschelbeck im Kontrollgremium des Instituts ablösen.

Der langjährige Chef des norwegischen Staatsfonds soll die Expertise für Nachhaltigkeitsthemen in der Deutschen Bank stärken. (Foto: REUTERS) Yngve Slyngstad

Frankfurt Der frühere Chef des norwegischen Staatsfonds, Yngve Slyngstad, soll in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank einziehen. Das Kontrollgremium empfahl seinen Aktionären am Freitag die Wahl des 59-Jährigen auf der Hauptversammlung am 19. Mai 2022.

Slyngstad soll Nachfolger von Gerhard Eschelbeck werden. Die fünfjährige Amtszeit des früheren Sicherheitschefs von Google endet mit dem diesjährigen Aktionärstreffen, Eschelbeck kandidiert nicht erneut.

Der Norweger, der Wirtschaftswissenschaften, Recht, Politik und Philosophie in Oslo und Paris sowie an der University of California studierte, leitete 13 Jahre lang die Gesellschaft Norges Bank Investment Management (NBIM), die in Norwegen den weltweit größten Staatsfonds verwaltet. Davor war er seit der Gründung des Fonds im Jahr 1998 Chef der Aktiensparte. Der Staatsfond verwaltet das Ölvermögen der Norweger.