Fehlende Jahressteuerbescheinigungen Schlichter warnt Commerzbank vor Haftungsrisiken

Frankfurt Die IT-Probleme der Commerzbank und ihrer Online-Marke Comdirect entschuldigen aus Sicht eines Ombudsmanns der privaten Banken keine Verspätungen bei der Erstellung von Jahressteuerbescheinigungen.

Das geht aus einem Schlichtungsspruch zugunsten eines Comdirect-Kunden hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Darin warnt er das Institut auch vor Haftungsansprüchen seiner Kunden.

Die Comdirect habe die Jahressteuerbescheinigung dieses Kunden für das Jahr 2021 „umgehend zu erstellen“, heißt es in der Entscheidung vom 20. Oktober 2022. Der Ombudsmann verweist darin auch darauf, dass am 31. Oktober die Frist für die Einkommensteuererklärung für alle endete, die ihre Steuererklärung ohne Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein abgeben.

„Der Abgabetermin steht unmittelbar bevor, sodass die Bank nunmehr gehalten ist, umgehend zu reagieren. Das gilt umso mehr, als der Antragsteller eine Rückerstattung erwartet“, hatte der Schlichter gedrängt.

Jetzt die besten Jobs finden und per E-Mail benachrichtigt werden.

Die Bank begründet ihre Schwierigkeiten seit Monaten mit technischen Problemen aufgrund eines Systemwechsels. Eine manuelle Fehlerbehebung sei nicht möglich, hatte das Institut gegenüber dem Schlichter argumentiert.

Kein „Ausschluss einer manuellen Erstellung der Bescheinigung“

Aus Sicht des Ombudsmanns ist die Systemumstellung der Bank aber „kein durchschlagendes Argument, da die Umstellung so hätte gestaltet werden müssen, dass sie ihren Verpflichtungen zur Erstellung der Bescheinigung auch rechtzeitig nachkommen konnte“. Die Schwierigkeiten bei technischen Umstellungen könnten nicht zulasten des Kunden gehen, sondern fielen allein in den Verantwortungsbereich der Bank, heißt es in dem Schlichtungsspruch.

Notfalls müsse das Institut eine Bescheinigung von Hand erstellen, die steuerlichen Detaildaten, aus der die Daten ermittelt werden können, würden dem Institut ja vorliegen. „Aus diesem Grund sehe ich keinen Ausschluss einer manuellen Erstellung der Bescheinigung“, lautet sein Urteil. „Die Bank kann das Risiko einer nicht zeitgerechten Systemumstellung nicht auf den Kunden übertragen, sodass Haftungsansprüche durchaus denkbar sind“, heißt es in dem Schlichtungsspruch.

Der Verweis auf eine mögliche Haftung der Commerzbank mit Blick auf die verspäteten Steuerbescheinigungen ist für das Institut womöglich besonders pikant. Denn mittlerweile ist die Abgabefrist für die Steuererklärung abgelaufen, ohne dass der betroffene Kunde die vom Schlichter eingeforderte Bescheinigung erhalten hätte, wie der Betroffene dem Handelsblatt mitteilte.

Schlichterspruch ist rechtlich bindend

Mit diesem Problem steht er nicht allein. Wie ihm ergeht es nach wie vor zahlreichen Kunden und Kundinnen von Commerzbank und Comdirect, denen die Bank ebenfalls noch nicht die Steuerbescheinigungen ausgestellt hat, die für Rückerstattungen von zu viel gezahlten Kapitalertragsteuern notwendig sind.

Die Bank hatte vor rund zwei Wochen damit begonnen, Kunden darüber zu informieren, wie sie eine Fristverlängerung beim Finanzamt beantragen können. Doch nicht in jedem Fall führt das zur Lösung des Problems. Denn es liegt im Ermessen des zuständigen Finanzamts, ob es eine solche Verlängerung gewährt. Mindestens ein Kunde berichtete dem Handelsblatt, die Steuerbehörde habe seinen Antrag auf Verlängerung bereits abgelehnt, da die Commerzbank derzeit nicht in der Lage sei, einen konkreten Termin zu nennen, wann sie nachliefern könne.

>>Lesen Sie hier: Commerzbank und Comdirect kommen mit Steuerbescheinigungen weiterhin nicht hinterher

Eigentlich ist die Entscheidung des Ombudsmanns für das Geldhaus verbindlich. „Der Schlichtungsspruch ist für die Bank bindend, wenn der zwischen Bank und Kunde streitige Betrag 10.000 Euro nicht übersteigt“, bestätigte der private Bankenverband BdB dem Handelsblatt.

Momentan lautet das Problem „Recht durchsetzen“

Der Verpflichtung nachgekommen ist das Geldhaus bislang dennoch nicht. „Ich dachte, der Unterschied liegt immer nur zwischen recht haben und recht bekommen. Aber scheinbar fehlte mir bisher immer noch die dritte Komponente ,Recht durchsetzen'“, schreibt der betroffene Kunde. „Ich weiß nicht mehr wirklich, was ich machen soll.“

Schriftliche Anfragen würden nicht beantwortet. Auch die Hotline helfe nicht weiter. „Der erste Mitarbeiter konnte mich bis zum Wort „Jahressteuerbescheinigung“ gut verstehen, anschließend war sein Empfang so schlecht, dass er mich bat, nochmals anzurufen“, berichtet er. Beim zweiten Anruf sprach er mit einer Mitarbeiterin, die angab, die Fachabteilung zu kontaktieren, aber gleichzeitig ausrichten ließ, er müsse sich weiter gedulden. Der Bank liege ein etwaiger Schlichterspruch nicht vor.

Seit Mittwoch ist der Schlichtungsspruch auch den Mitarbeitern der Hotline bekannt. Geholfen hat es nichts: „Der Mitarbeitende teilte mir aber mit, dass dieser von der Comdirect anders verstanden wird und sie sich deshalb weigern, die Bescheinigung manuell auszustellen“, berichtet der Leser.

Auf Handelsblatt-Anfrage sagte ein Sprecher: „Der Schlichtungsspruch ist uns bekannt. Wir arbeiten weiterhin mit Hochdruck an der Erstellung der Jahressteuerbescheinigungen - auch bei Ihrem genannten Fall.“ Zu weiteren Details wollte er sich nicht äußern.

Die Schwierigkeiten der Commerzbank haben die EZB-Bankenaufseher auf den Plan gerufen

Ursache für die massive Verzögerung sind nach Angaben der Bank „notwendige Anpassungen an unserem Steuerabrechnungssystem“. Die Software der Commerzbank war bis vor Kurzem nicht in der Lage, für Kunden mit mehreren Konten und Depots eine gebündelte Ertragsaufstellung auszustellen.

Dazu aber sind Banken schon länger verpflichtet. Ursprünglich hatte die Commerzbank jedoch ihre Wertpapierabwicklung an die HSBC auslagern wollen. Dann wäre die britische Großbank für die Gesamtübersicht zuständig gewesen.

Weil diese Auslagerung im vergangenen Jahr gescheitert war, blieb die Verantwortung für die Gesamtbescheinigung bei der Commerzbank – die darauf aber nicht eingerichtet war. Mittlerweile haben die Schwierigkeiten der Commerzbank auch die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) auf den Plan gerufen. Sie stehen nach Handelsblatt-Informationen im engen Austausch mit dem Institut. Die Commerzbank und die EZB wollten sich dazu nicht äußern.

Mehr: So können Sie die Einkommensteuer-Frist 2021 noch verlängern.