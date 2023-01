Beinahe täglich bringen Banken neue Angebote für Tages- und Festgeld raus. Die Finanzberatung FMH hat die momentanen Champions gekürt.

Der Neobroker bietet seinen Kunden zwei Prozent Zinsen aufs Tagesgeld. (Foto: Trade Republic) Trade Republic

Köln Lange war Sparen nicht mehr so interessant wie heute. Seit Zentralbanken weltweit die Leitzinsen erhöhen, steigen auch die Sätze für Privatkunden bei Fest- und Tagesgeldkonten wieder – und zwar rasant. Das ruft völlig neue Anbieter auf den Plan: Am Mittwoch kündigte der Neobroker Trade Republic an, zwei Prozent Zinsen jährlich auf nicht investierte Guthaben bis 50.000 Euro zu zahlen.

„Das ist etwas ganz Neues. In der Regel zahlen Neobroker keine Zinsen auf Depotguthaben“, sagt Ania Scholz-Orfanidis, Expertin für Tages- und Festgeld bei der Frankfurter Finanzberatung FMH.

Für sein Angebot erhält Trade Republic von der Finanzberatung die Note „sehr gut“. Für den ersten Platz im aktuellen FMH-Ranking, das dafür 73 Tagesgeld-Anbieter sowie 90 Festgeldanbieter ausgewertet hat, reicht das aber nicht. Vier Anbieter schließen in der Rubrik „Die besten Tagesgeldzinsen für Neukunden“ aber noch besser ab als der Neobroker.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen