 Festgeld-Zinsen: Einlagen seit Zinswende um 180 Milliarden Euro angestiegen

Wegen der Zinswende werden Anlagen für ein oder zwei Jahre für Verbraucher und Geldhäuser interessanter. Und es gibt noch weitere Gründe für die Rekordzuflüsse.

Lange war Festgeld weder für Sparer noch für Banken attraktiv. Das hat sich nach der Zinswende radikal geändert. (Foto: dpa) Die Frankfurter Bankenskyline

Frankfurt Im Zuge steigender Zinsen feiert das jahrelang verschmähte Festgeld ein Comeback. Seit der Zinswende in der Euro-Zone Ende Juli 2022 schwollen die Festgeldeinlagen deutscher Banken so stark an wie noch nie in einem solchen Zeitraum, ermittelte die Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsfirma PwC auf Basis von Bundesbank-Daten.

So erhöhten sich die Einlagen in Festgeld privater Kundinnen und Kunden sowie Unternehmen bis Ende März 2023 um die Hälfte auf 535 Milliarden Euro. „Nach über einem Jahrzehnt rückläufiger Volumina sind die Festgeldeinlagen deutscher Banken seit der Zinswende im Juli 2022 erstmals wieder angestiegen, und zwar um den Rekordbetrag von 180 Milliarden Euro“, sagte PwC-Partner Daniel Wildhirt.

Die Zahl der Festgeldangebote schoss ebenfalls nach oben. Das Vergleichsportal Verivox zählt inzwischen mehr 426 Banken mit Angeboten für zweijähriges Festgeld an. Das sind dreimal so viel wie vor einem Jahr.

