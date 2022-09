Financial Intelligence Unit Geldwäsche: Zahl der Verdachtsmeldungen hat sich 2021 verdoppelt

Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls, FIU, hat fast 300.000 Hinweise erhalten. Auch neue Vorgaben sorgen für den Anstieg.

Die Financial Intelligence Unit (FIU), eine Einheit des Zolls, hat im vergangenen Jahr fast 300.000 Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche erhalten. (Foto: dpa) Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls

Frankfurt Die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen ist im vergangenen Jahr nach oben geschnellt. Die Financial Intelligence Unit (FIU), eine Spezialtruppe beim Zoll, registrierte 2021 fast 300.000 entsprechender Angaben. Das berichtete die „Börsen-Zeitung“ mit Verweis auf den FIU-Jahresbericht. Der „Börsen-Zeitung“ liegt der Bericht vor.

Das heißt, dass es 2021 mehr als doppelt so viele Verdachtsmeldungen gab. Konkret waren es im vergangenen Jahr 298.500 nach 144.000 im Jahr 2000. 97 Prozent der eingehenden Meldungen stammen aus dem Finanzsektor, also von Banken und anderen Finanz- und Zahlungsdienstleistern. 40.200 der Meldungen reichte die Anti-Geldwäsche-Einheit an Ermittlungsbehörden weiter.

Den besonders deutlichen Zuwachs führt die FIU auf rechtliche Veränderungen zurück: So gelten seit Frühjahr 2021 alle Straftaten als „Vortaten“ der Geldwäsche, also als mögliche Vorbedingungen dafür, dass damit verbundene Geldtransaktionen strafbar werden können. Zudem wurden durch eine Verordnung zur Bekämpfung der Geldwäsche im Immobiliensektor auch Berufsgruppen wie Notaren Meldepflichten auferlegt.

Deutschland gilt als Geldwäsche-Paradies

Geldwäsche ist in Deutschland seit Jahren ein großes Problem. Die Bundesrepublik gilt sogar als „Geldwäsche-Paradies“. Kürzlich hatte ein Expertengremium der Industriestaatenorganisation OECD Deutschland weiterhin Aufholbedarf beim Kampf gegen die Finanzkriminalität bescheinigt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Zwar haben sich aus Sicht der Financial Action Task Force, die bei der OECD zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angesiedelt ist, die Regeln verbessert. Doch es hapert bei der Anwendung: Die Gesamtzahl der Fälle von Geldwäsche, die strafrechtlich verfolgt werden, sei niedriger als erwartet und entspreche nicht ganz „dem Risikoprofil Deutschlands“. Mehr: Internationale Kontrolleure fordern von Deutschland mehr Einsatz beim Kampf gegen Geldwäsche