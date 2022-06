Finanz-Start-up Solarisbank zieht Interesse von Finanzinvestoren auf sich

Das Berliner Fintech weckt Finanzkreisen zufolge Begehrlichkeiten bei Private-Equity-Firmen. Jedoch sollen die Preisvorstellungen noch weit auseinanderliegen.

Die erst 2016 gegründete Solarisbank ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. (Foto: Solarisbank) Solarisbank in Berlin

Frankfurt Die Solarisbank zieht das Interesse von Finanzinvestoren auf sich: Finanzkreisen zufolge laufen derzeit Gespräche zwischen dem Berliner Finanz-Start-up (Fintech) und Private-Equity-Firmen. Unter anderem soll das US-Unternehmen Advent zu den Interessenten gehören. Allerdings stünden die Gespräche erst am Anfang, heißt es.

Laut dem „Manager Magazin“, das zuerst über das Interesse berichtet hatte, wollten Private-Equity-Firmen „die Mehrheit oder zumindest einen hohen Anteil übernehmen“, der beträchtliche Mitspracherechte sichere. Ein Solarisbank-Sprecher teilte mit, dass das Unternehmen im ständigen Austausch mit Investoren sei. Einzelne Gespräche kommentiere man nicht. Advent lehnte ein Statement ab.

Die erst 2016 gegründete Solarisbank ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Allein im vergangenen Jahr eröffnete die Bank eigenen Angaben zufolge eine Million neue Onlinekonten. Das Unternehmen bietet seine Banklizenz anderen Fintechs an, die so schneller auf Kundenfang gehen können. Finanzdienstleistungen können die Finanz-Start-ups unter eigener Flagge anbieten, im Hintergrund steht immer die Solarisbank.