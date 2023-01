Finanz-Start-ups „Deutschland befindet sich am Scheideweg“: Fintech-Standort 2023 auf dem Prüfstand

Frankfurt Es war ein Jahr zum Vergessen für die deutsche Fintech-Branche: 2022 reihten sich die negativen Nachrichten über Massenentlassungen, Pleiten und ausbleibende Finanzierungsrunden aneinander. „Es war das schwierigste Jahr seit der Finanzkrise“, sagt Miriam Wohlfarth. Sie ist selbst seit über 20 Jahren Teil der Branche und hat beispielsweise den Zahlungsdienstleister Ratepay und das Kredit-Start-up Banxware gegründet.

Doch wer nun denkt, dass diese Phase im neuen Jahr vorbei ist, der wird wahrscheinlich enttäuscht: „Deutschland befindet sich am Scheideweg“, warnt Fintech-Expertin Wohlfarth. Die Branche hierzulande sei derzeit angegriffen, es herrsche große Frustration unter den Unternehmen.

„Wenn wir die Investitionen im ersten Halbjahr des neuen Jahres nicht hochschrauben, ist die Blütezeit des Innovationsstandorts Deutschland vorbei“, betont Wohlfahrt.

Die schwierige Lage der jungen Finanzunternehmen ist vor allem der komplexen gesamtwirtschaftlichen Lage geschuldet: Der Ukrainekrieg, die hohe Inflation sowie die Zinswende setzen Fintechs bereits seit Monaten stark unter Druck. 2022 häuften sich bei den Unternehmen deshalb auch Meldungen über Strategiewechsel – mit dem Ziel, schneller profitabel zu werden.

„Unternehmen müssen aktuell mehr denn je beweisen, dass ihr Geschäftsmodell wirtschaftlich nachhaltig ist“, sagt Christian Nagel von der Wagniskapitalfirma Earlybird.

Investitionen im zweiten Halbjahr auf Dreijahrestief

Denn Risikokapitalgeber zeigen sich in diesem Marktumfeld deutlich zurückhaltender – Fintechs müssen um ihre nächste Finanzierungsrunde ringen. Das zeigen aktuelle Zahlen des Analysehauses Barkow Consulting und von Comdirect: So investierten Venture-Capital-Investoren im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres in lediglich 25 Finanzierungsrunden 659 Millionen Euro.

Zum Vergleich: Im Vorjahreshalbjahr konnten die hiesigen Fintechs in 85 Finanzierungsrunden etwa 2,63 Milliarden Euro von Risikokapitalgebern einsammeln. Ein neuer Rekord.

Und auch im Vergleich zu den Vorjahren ist das Interesse von Investoren deutlich zurückgegangen. So konnten deutsche Fintechs im zweiten Halbjahr 2019 knapp 850 Millionen Euro einsammeln, 2020 waren es 706 Millionen Euro.

Die Problematik ist laut Wohlfarth eindeutig: „Deutschland ist zu abhängig von ausländischen Geldgebern.“ Die anhaltende Abhängigkeit von ausländischen Investoren könnte laut einer McKinsey-Studie aus dem Sommer des vergangenen Jahres vor dem Hintergrund der wachsenden Volatilität an den internationalen Märkten zu potenziellen Reputations- und Regulierungsrisiken führen. Aber nicht nur das: Sie führt auch schlichtweg dazu, dass die hiesigen Unternehmen in Krisenzeiten wie derzeit kaum mehr frisches Kapital erhalten.

Deshalb sind sich Nagel und Wohlfarth auch einig, was den Ausblick auf das aktuelle Jahr betrifft: „2023 wird das Jahr der Konsolidierung.“ Das Geld werde bei zahlreichen Fintechs noch knapper, denn viele von ihnen sind nur gerade so durch das Krisenjahr 2022 gekommen. Deshalb werde es auch weitere Insolvenzen geben, so die Experten.

B2C-Geschäftsmodelle unter Druck

Investor Nagel sieht im neuen Jahr vor allem B2C-Geschäftsmodelle („Business to Consumer“) unter Druck. Zu dieser Gruppe gehören auch Neobanken wie N26 oder Neobroker wie Trade Republic. Diese Unternehmen wenden sich direkt an die Endkunden und brauchen möglichst viele davon, um positive Skaleneffekte zu erzielen. Doch dafür müssen sie viel Geld für die Kundenakquise und das Marketing ausgeben. Geld, das in diesen Zeiten nur schwer erhältlich ist.

N26 muss sich zudem mit einer Wachstumsbeschränkung der deutschen Finanzaufsicht Bafin auseinandersetzen. Die Bafin ist der Ansicht, dass N26 viele Jahre lang zu schnell gewachsen ist und seine Prozesse und Kontrollen nicht entsprechend weiterentwickelt hat. Seit Ende 2021 darf die Bank demnach um maximal 50.000 Kunden je Monat wachsen.

Derweil versucht Trade Republic, mit einem neuen Zinsangebot weitere Kunden für sich zu gewinnen. Bislang hat sich der Berliner Neobroker vollständig auf den Handel etwa mit Aktien oder ETFs konzentriert. Doch das Unternehmen bekommt derzeit das veränderte Marktumfeld zu spüren.

Während Neobroker vom durch Corona ausgelösten Trading-Hype 2020 und 2021 profitierten, hat sich mit dem Börseneinbruch das Anlegerverhalten im vergangenen Jahr jedoch geändert. Zwar wachse das Sparplangeschäft bei Trade Republic nach eigenen Angaben weiter, allerdings sind die Handelsvolumina von Aktien zurückgegangen.

Nun hat das Unternehmen sein Angebot erweitert und wirbt auch um Einlagen der Kunden. Seit der vergangenen Woche bietet der Neobroker jährlich zwei Prozent Zinsen auf das Geldguthaben der Kunden. Dieses Angebot von Trade Republic zählt laut dem Vergleichsportal Verivox zu den Topkonditionen auf dem deutschen Markt.

Infrastruktur-Fintechs 2023 gefragt

Im Gegensatz dazu ist die Situation bei den reinen Infrastrukturanbietern 2023 entspannter, sie sind laut den Fintech-Experten weiterhin gefragt. Dazu zählt etwa das Berliner Fintech Mambu, das anderen Unternehmen Bankingsoftware anbietet. „Dieses Geschäftsmodell ist relativ unabhängig von möglicherweise steigenden Zinsen oder einer drohenden Rezession“, begründet Wohlfarth den relativen Optimismus für diese Gruppe von Fintechs.

Lars Hornuf, Professor für Finanzdienstleistungen an der Universität Bremen, sieht zudem auch eine weiterhin große Nachfrage nach kontaktlosem Bezahlen. „Der Hype hält in diesem Segment weiter an“, prognostiziert er. Das zeigt bereits der deutsch-britische Zahlungsdienstleister Sumup. Trotz der Krise konnte Sumup im Juni des vergangenen Jahres Jahres 590 Millionen Euro an Krediten und Eigenkapital von Investoren einsammeln und seine Bewertung nach eigenen Angaben auf acht Milliarden Euro steigern.

Ursprünglich war von vielen Experten bereits im vergangenen Jahr eine Konsolidierungswelle erwartet worden. Doch lediglich wenige Übernahmen stehen hier zu Buche. So wurde etwa das Berliner Fintech Penta im Juli dieses Jahres an den französischen Wettbewerber Qonto verkauft, ebenso wie das Berliner Fintech Kontist an die dänische Ageras Group.

Für Wagniskapitalfirmen wie Earlybird bedeutet das aktuelle Umfeld, dass sie Bewertungen überprüfen und gegebenenfalls anpassen müssen. Das betreffe alle Unternehmen, bei denen die letzte Finanzierungsrunde mindestens zwölf Monate zurückliege, so Nagel.

Fintech-Standort droht ein weiterer Rückschlag

Angesichts der negativen Entwicklungen im deutschen Fintech-Markt und deutlich geringeren Investitionen von ausländischen Investoren fordert Wohlfarth die deutsche Industrie und deutsche Banken auf, „aufzuwachen und zu investieren“.

„In der Krise neigen wir hierzulande dazu, uns zurückzuziehen und abzuwarten. Doch das können wir uns nicht leisten“, sagt sie. Denn dann würde der Standort Deutschland von Ländern wie Frankreich, den Niederlanden oder auch skandinavischen Ländern überholt werden. Viele europäische Länder kommen bereits jetzt auf eine höhere Zahl an neuen Firmengründungen als Deutschland.

Wohlfarths Appell: „Trotz des Rekordjahres 2021: Es ist nicht alles nur eine Blase gewesen.“ Deutsche Fintechs böten viel Potenzial und könnten den Finanzstandort Deutschland voranbringen.

In der Tat haben Fintechs bereits einen starken Einfluss auf den Finanzdienstleistungsmarkt, viele von ihnen zählen Millionen an Kunden. Die Finanz-Start-ups stellten eine dauerhafte Herausforderung dar und machten vor, wie ein „erstklassiges Kundenerlebnis und schlanke Bankprozesse“ aussehen, heißt es dazu etwa auch in der McKinsey-Studie.

Nagel sieht im Finanzsektor ebenfalls weiterhin „großes Disruptionspotenzial“. Für viele Unternehmen seien die Preise für Finanzdienstleistungen zu hoch und die Leistungen, die der Endkunde erhält, zu schwach. „Diese Probleme können Fintechs adressieren“, so der Investor.

Welchen Stellenwert Fintechs am Standort Deutschland künftig haben, dafür wird auch dieses Jahr mitentscheidend sein.

