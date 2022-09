Finanzagentur Deutschlands prominenteste Firmenretterin Jutta Dönges tritt ab

Die Geschäftsführerin der Finanzagentur verlängert ihren auslaufenden Vertrag nicht. Ob sie als Aufsichtsrätin bei der Commerzbank weitermacht, ist offen.

Die Managerin verlässt die Finanzagentur des Bundes zum 31. Oktober. (Foto: Deutsche Finanzagentur) Jutta Dönges

Frankfurt Deutschlands oberste Firmenretterin hört auf. Jutta Dönges wird ihren auslaufenden Vertrag als Geschäftsführerin der Finanzagentur des Bundes nicht verlängern und Ende Oktober ausscheiden, wie eine Sprecherin der Behörde am Dienstag erklärte.

Dönges ist bei der Finanzagentur unter anderem für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zuständig, der in der Coronakrise Unternehmen wie die Lufthansa und den Tourismuskonzern Tui vor dem Aus rettete. Zudem kümmert sich die 49-jährige Hanauerin um die Beteiligung an der Commerzbank, die der Staat seit der Rettung des Instituts in der Finanzkrise 2008 hält.

Bei der Commerzbank sitzt Dönges auch im Aufsichtsrat und bestimmt von dort die Geschicke von Deutschlands zweitgrößter Privatbank maßgeblich mit. Nach wenigen Wochen im Amt musste sie 2020 zunächst einen Nachfolger für den zurückgetretenen Chefkontrolleur Stefan Schmittmann suchen, 2021 dann für den krankheitsbedingt abgetretenen Hans-Jörg Vetter.