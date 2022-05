Finanzaufsicht Bafin-Chef Branson holt Finma-Vertrauten ins Direktorium

Frankfurt Bafin-Chef Mark Branson erweitert das Führungsgremium der deutschen Finanzaufsicht und holt sich Verstärkung von seinem vorherigen Arbeitgeber. Rupert Schaefer, derzeit Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizer Finanzaufsicht Finma, soll zum 1. November 2022 die Leitung des neuen Geschäftsbereichs Strategie, Policy und Steuerung übernehmen, wie die Bafin mitteilte.

Damit übernimmt der 42-Jährige eine herausgehobene Rolle im Bafin-Direktorium: In dem neuen Geschäftsbereich hatte Branson im April eine Reihe von ressortübergreifenden Aufgaben gebündelt, für die er zuvor selbst zuständig war und die für die weitere Entwicklung der Behörde eine besondere Bedeutung haben.

Dazu gehört etwa die Zuständigkeit für internationale Angelegenheiten und Finanzstabilität, die nach dem Wirecard-Skandal geschaffene neue Fokusaufsicht, für Finanzunternehmen, die einer besonderen Aufsicht bedürfen, sowie die Data Intelligence Unit.

Schon bei der Finma hatte Schaefer ähnliche Aufgaben wahrgenommen. Bevor er dort die Verantwortung für Abwicklungsthemen übernahm, war er für strategische Grundlagen zuständig. Außerdem war er lange eine Art Finma-Außenminister, zuständig für die Zusammenarbeit mit internationalen Behörden wie der EU-Versicherungsaufsicht Eiopa, den Basler Bankenausschuss oder der internationalen Wertpapieraufsicht Iosco.

Schaefer, der laut Bafin neben der deutschen auch die schweizerische Staatsbürgerschaft besitzt, verfüge über „fundierte Kenntnisse in strategischen, regulatorischen und politischen Grundsatzfragen“, teilte die Behörde mit.

Bafin-Führungsgremium jetzt mit sieben Exekutiv-Direktoren

Mit Schaefer holt sich Bafin-Chef Branson einen Aufseher, den er bestens kennt: Branson war von 2010 bis April 2021 Teil der Geschäftsleitung der Schweizer Aufsicht, erst als oberster Bankenaufseher, ab 2014 als Chef der Behörde.

Schaefer hatte 2010 bei der Finma angefangen und leitete ab 2013 das für internationale Aktivitäten zuständige Team der Behörde. 2015 holte Branson Schaefer in die Geschäftsleitung der Behörde.

Bransons Nachfolger bei der Finma, Urban Angehrn, bedauerte den Wechsel Schaefers, dankte ihm für „seine langjährige, wertvolle Arbeit“ und lobte seine „ausgeprägten strategischen Fähigkeiten und seinen Blick für das Machbare “.

Durch die Ernennung Schaefers vergrößert sich das Bafin-Führungsgremium von sechs auf sieben Exekutiv-Direktoren. Das liegt nach nicht zuletzt daran, dass sich die für Verwaltung zuständige Direktorin Béatrice Freiwald offenbar auch vor Gericht gegen ihre Ablösung wehrt. Eine Bafin-Sprecherin betonte, die „Reorganisationsmaßnahme“ der Geschäftsbereich sei „haushaltsneutral umgesetzt“ worden.

Branson hatte Freiwald in den vergangenen Monaten schrittweise entmachtet, einen Teil ihrer Zuständigkeiten selbst übernommen, einen weiteren Teil ihrer früheren Zuständigkeiten in den neuen Strategiebereich überführt. So wanderte die Zuständigkeit für Recht und Compliance erst in den Präsidialbereich und dann in das neue Strategie-Ressort, das seit April kommissarisch Silke Deppmeyer, Abteilungspräsidentin und Leiterin der Stabsstelle Transformationsmanagement, leitet.

Dass Branson relativ freihändig über die Zuständigkeiten und den Ressortzuschnitt der Bafin entscheiden kann, verdankt er den Reformen, die nach dem Wirecard-Skandal angestoßen wurden. Sie geben dem Bafin-Präsidenten mehr Macht. Im Zuge des Skandals musste Bransons Vorgänger Felix Hufeld die Behörde verlassen.

