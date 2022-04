Finanzaufsicht Bafin-Exekutivdirektorin Béatrice Freiwald wehrt sich offenbar gerichtlich gegen drohenden Rausschmiss

Frankfurt Die im Zuge des Wirecard-Skandals unter Druck geratene Bafin-Exekutivdirektorin Béatrice Freiwald kämpft nun offenbar auch vor Gericht um ihren Job. Das Bundesfinanzministerium wolle die für Verwaltungsfragen zuständige Beamtin eigentlich gern von ihrem Posten bei der Behörde entfernen, sagten mehrere mit dem Sachverhalt vertraute Personen dem Handelsblatt.

Freiwald, die vom neuen Bafin-Chef Mark Branson intern bereits weitgehend entmachtet wurde, habe dagegen aber einstweiligen Rechtsschutz eingelegt. Das Verwaltungsgericht Berlin, das Bundesfinanzministerium, die Bafin und Freiwald wollten sich dazu nicht äußern.

Um einen Exekutivdirektor oder eine Exekutivdirektorin der Bafin abzulösen, bräuchte es einen formalen Beschluss des Kabinetts. Ob Freiwald auf einen Kabinettsbeschluss reagierte oder das Verfahren schon im Vorfeld mit dem einstweiligen Rechtsschutz blockierte, ist unklar. Unklar ist auch, wie das Bundesfinanzministerium mit Freiwalds Gegenwehr umgeht – und wie lange sich ein Gerichtsverfahren hinziehen würde.

Die Juristin, deren Vertrag noch bis Anfang 2024 läuft, gilt seit Längerem als Wackelkandidatin in der Behörde. Ihr wird der bis zum Wirecard-Skandal sehr laxe Umgang der Bafin mit privaten Wertpapiergeschäften der Mitarbeiter angelastet. Da sie bis vor wenigen Monaten auch für Compliance zuständig war, wird sie zudem dafür verantwortlich gemacht, dass die Einhaltung der ohnehin recht freizügigen Vorgaben auch noch vergleichsweise lax überprüft wurde.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die privaten Aktiengeschäfte der Bafin-Mitarbeiter entwickelten sich während des Wirecard-Untersuchungsausschusses zu einem Politikum, weil viele Mitarbeiter der Aufsichtsbehörde rege mit Aktien und Derivaten des mittlerweile insolventen Zahlungsdienstleisters gehandelt hatten. Die Große Koalition hatte die Vorschriften für solche Privatgeschäfte in Reaktion auf den Skandal deutlich verschärft.

IT und Personal sind nun Chefsache

Unabhängig vom Ausgang eines möglichen Gerichtsverfahrens hat der seit August amtierende Bafin-Präsident Mark Branson Freiwald intern so gut wie entmachtet. Nachdem er ihr im Dezember die Zuständigkeit für Recht und Compliance entzogen hatte, nahm er ihr im April nun auch noch die Zuständigkeit für Personal und IT. Das zeigt das seit dem 1. April geltende Organigramm der Bafin.

Der Bafin-Präsident hat Freiwald intern bereits so gut wie entmachtet. (Foto: dpa) Mark Branson bei der «Euro Finance Week» in Frankfurt am Main

Seither sind IT und Personal Chefsache bei der Bafin. „Die strategisch wichtigen Aufgabenbereiche Personal und Informationstechnik wurden übergangsweise in den Präsidialbereich verlegt, um die Modernisierung der Bafin weiterhin zügig voranzutreiben. Beide Bereiche benötigen eine strategische und operativ zügige Umsetzung der in der Modernisierungsagenda der Bafin beschlossenen Maßnahmen“, teilte die Behörde in einer Stellungnahme mit.

Innerhalb der Bafin-Belegschaft scheint es große Unzufriedenheit über den Personalbereich und die IT-Systeme gegeben zu haben. Eine Bafin-Sprecherin bestätigte, dass die Behörde im vierten Quartal 2021 ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragt hatte. „In der Tat haben die Ergebnisse der Umfrage gezeigt, dass die Befragten insbesondere bei den Themen IT-Stabilität und berufliche Entwicklungsperspektiven klares Verbesserungspotenzial sehen. Diese Themen werden jetzt gezielt adressiert“, sagte die Sprecherin.

Die durchschnittliche Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei aber „positiv zu bewerten, mit positiven Rückmeldungen zu vielen Fragen, wie zum Beispiel Arbeitsinhalt, Arbeitsumgebung und Ziele der Bafin“.

Freiwald hat Zuständigkeit über drei Abteilungen verloren

Freiwald ist nach dem erneuten Kompetenzverlust nur noch für die Abteilung Organisation, Haushalt und Finanzen zuständig, die aus sechs Referaten besteht. Innerhalb weniger Monate hat Freiwald damit die Zuständigkeit über drei Abteilungen, die aus 22 Referaten bestehen, verloren. Zum Vergleich: Die anderen Exekutivdirektoren sind alle für fünf bis sechs Abteilungen zuständig, die aus 30 bis 51 Referaten bestehen.

Mehr zum Thema:

Das neue Bafin-Organigramm zeigt außerdem, dass Branson mit „Strategy, Policy und Steuerung“ einen völlig neuen Geschäftsbereich geschaffen hat, in dem er unter anderem die Zuständigkeit für Strategie, Kommunikation sowie Recht und Compliance gebündelt hat. Dafür war bislang Branson persönlich zuständig.

Die Finanzaufsicht erklärte auf Anfrage, im ersten Schritt seien kritische bereichsübergreifende Steuerungs-, Kontroll- und Beratungsfunktionen sowie Zukunftsthemen wie Innovation und nachhaltige Finanzen zentralisiert worden. Dass diese Aufgaben nun in den neuen Geschäftsbereich ausgegliedert wurden, sei eine organisatorische Weiterentwicklung.

Wer künftig die Führung des neuen Bereichs übernimmt, steht noch nicht fest. Die Bafin habe einen Personalberater eingesetzt, um einen Exekutivdirektor oder eine -direktorin zu suchen, sagten zwei mit dem Sachverhalt vertraute Personen dem Handelsblatt. „Bis zur Besetzung leitet seit dem 1. April 2022 Silke Deppmeyer, Abteilungspräsidentin und Leiterin der Stabsstelle Transformationsmanagement, den neuen Geschäftsbereich kommissarisch“, teilte die Bafin mit.

Mehr: Härter, schneller, risikobereiter: Wie der neue Chef die Bafin umkrempelt