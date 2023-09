Finanzaufsicht Bafin schränkt Geschäft von Zahlungsdienstleister Payone ein

Die Aufseher haben Mängel in der Prävention von Geldwäsche registriert. Die Sparkassen halten 40 Prozent an Payone. Die Sonderprüfung der Aufsicht ist noch nicht abgeschlossen.

Die Bafin schaut sich nach dem Wirecard-Skandal Zahlungsdienstleister genauer an und hat nun auch bei Payone Mängel entdeckt. (Foto: imago/JOKER) Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn

Frankfurt Die deutsche Finanzaufsicht Bafin knöpft sich den nächsten Zahlungsdienstleister vor. Sie hat Mängel in der Geldwäscheprävention des Frankfurter Unternehmens Payone festgestellt, an dem die Sparkassen 40 Prozent halten – und schränkt das Geschäft von Payone ein. Die Firma darf für einige Kunden aus dem Hochrisikogeschäft keine Transaktionen mehr abwickeln, wie die Bafin am Donnerstagmittag mitteilte.

Die Bafin habe der der Payone GmbH Ende Juli „wegen hoher Geldwäscherisiken und gravierender Defizite in der Geldwäscheprävention untersagt, Transaktionen für bestimmte Geschäftskunden durchzuführen, die dem Hochrisikoportfolio angehören“. Zudem hat die Bafin Payone verboten, in diesem Bereich neue Kunden aufzunehmen. Das Transaktions- und Neukundenverbot solle verhindern, dass das Institut zur Geldwäsche missbraucht werde.

Die Aufsicht erklärte, sie habe bei Payone „gravierende Defizite bei der Einhaltung und Umsetzung der erforderlichen verstärkten Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz“ registriert. „Infolge unzureichender Sicherungssysteme gegen Geldwäsche hatte die Payone GmbH in ihrem E-Commerce-Geschäftsfeld ein auffälliges Hochrisikoportfolio aufgebaut.“