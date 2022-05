Finanzaufsicht Bafin warnt vor Folgen des Ukrainekrieges – „Kräftiger Zinsanstieg könnte Banken in Schwierigkeiten bringen"

Das Finanzsystem verkraftet laut Finanzaufsicht die direkten Konsequenzen des Krieges. Als problematisch stuft sie mögliche Zweit- und Drittrundeneffekte ein.

Frankfurt Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor den weiteren Folgen des Ukrainekriegs für die deutsche Bankenbranche. Zwar sei das Finanzsystem stabil und die direkten Auswirkungen des Kriegs und der Sanktionen gegen Russland und Belarus Stand jetzt verkraftbar, sagte der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Mark Branson, am Dienstag auf der Jahrespressekonferenz. „Problematisch könnten die schwer einschätzbaren Zweit- und Drittrundeneffekte werden“, betonte er.

Der Krieg bremse weltweit das Wirtschaftswachstum, störe Handelsbeziehungen, treibe die Preise von Gas, Öl und anderen Rohstoffen in die Höhe und verschärfe das Problem der Lieferengpässe. Ein wirtschaftlicher Abschwung und eine steigende Arbeitslosigkeit könnten die Folgen sein.

Man registriere zudem, dass wegen höherer Energiepreise die Inflation steige, „was Zinsanhebungen immer wahrscheinlicher macht, auch in der Euro-Zone“, sagte Branson. „Ein abrupter und kräftiger Zinsanstieg könnte die Banken in Schwierigkeiten bringen“, merkte er an.

Kurzfristig angelegte Refinanzierungen würden plötzlich teurer, während Zinseinkünfte aufgrund langer Zinsbindungen langsamer stiegen. Die Bafin prüfe gerade, welche deutschen Banken in diesem Szenario besonders gefordert wären.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Im Blick hat die Finanzaufsicht vor dem Hintergrund des Kriegs auch die Cyberrisiken. „Sehr groß und sehr präsent ist die Gefahr, dass Unternehmen des Finanzsektors Opfer von Cyberangriffen werden oder dass es dort zu internen IT-Sicherheitsvorfällen kommt“, sagte Branson. Branson warnt vor Hackerangriffen Der Krieg habe Cyberangriffe auf den deutschen Finanzsektor wahrscheinlicher gemacht. „Solche Vorfälle können im Extremfall der Stabilität des Finanzsystems schaden“, erläuterte der Bafin-Chef. Experten warnen seit einiger Zeit, dass es in Folge des Kriegs und der Sanktionen verstärkt zu Hackerangriffen aus Russland kommen könnte. Branson, der zuvor die Schweizer Finanzaufsicht Finma führte, hatte die Leitung der Bafin im August vergangenen Jahres von Felix Hufeld übernommen, der im Zuge des Wirecard-Skandals seinen Posten räumen musste. Im Fall von Wirecard war weder der Bafin noch den Wirtschaftsprüfern von EY der mutmaßlich über Jahre laufende Milliardenbetrug des inzwischen insolventen Zahlungsdienstleisters aufgefallen. Mehr: Neuer Anlauf zur europäischen Einlagensicherung – Bundesregierung läuft Sturm