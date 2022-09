Finanzbranche Ex-Chef Blessing blickt selbstkritisch auf Zeit bei der Commerzbank zurück

Frankfurt Martin Blessing zählt zu den eloquentesten deutschen Bankmanagern – und er ist auch bereit, sein eigenes Handeln kritisch zu hinterfragen. Rückblickend gesehen habe er in seiner Zeit als Commerzbank-Chef von 2008 bis 2016 Fehler gemacht, räumte Blessing am Montagabend im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW) ein.

„Klar gibt es Sachen, die man da falsch entschieden hat“, sagte Blessing. Das Timing der Übernahme der Dresdner Bank 2008 kurz vor dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers sei miserabel gewesen.

Zudem habe er die Risiken durch griechische Staatsanleihen im Portfolio der Tochter Eurohypo unterschätzt: „Ich habe nicht gesehen, dass aus der Finanzmarkt- und Immobilienkrise eine echte Staatsschuldenkrise im Euro-Raum wird.“

Als er im Mai 2008 den Chefposten bei der Commerzbank übernahm, hätte man die griechischen Bonds vielleicht noch verkaufen können. Er sei mit seinen Kollegen damals aber zu der Einschätzung gekommen, dass Staatsanleihen in der eigenen Währung zwar nicht dauerhaft zum Kerngeschäft gehören sollten, aber „sicherlich nicht unser größtes Problem“ seien. Am Ende seien die milliardenschweren Abschreibungen auf griechische Bonds dann aber doch ein großes Problem für die Bank geworden.

Bereits kurz nach Blessings Amtsantritt 2008 war die Commerzbank in der Finanzkrise in Schieflage geraten und wurde vom Staat vor dem Aus gerettet. Der Aktienkurs des Instituts hat sich davon nie wieder erholt, weshalb Blessing von Aktionären auf den Hauptversammlungen regelmäßig als „Kapitalvernichter“ beschimpft wurde.

Nach Blessing und seinem Nachfolger Martin Zielke versucht seit Anfang 2021 nun Manfred Knof, den Abwärtstrend bei der Commerzbank zu stoppen. Bis Ende 2024 will er 10.000 Vollzeitstellen streichen und das Filialnetz deutlich ausdünnen. Bei einer Strategiesitzung von Vorstand und Aufsichtsrat nächste Woche soll Finanzkreisen zufolge darüber diskutiert werden, ob künftig nur noch 400 statt der ursprünglich angepeilten 450 Geschäftsstellen erhalten bleiben.

Auch Blessing hat in seiner Zeit als Vorstandschef Filialen geschlossen. Er räumt ein, dass er dabei aber vielleicht schneller hätte vorgehen können.

Gleichzeitig wirbt der 59-Jährige um Nachsicht. Als CEO könne man nicht 50 Themen gleichzeitig angehen, sondern müsse sich auf die drei bis fünf wichtigsten konzentrieren. Andere Probleme müssten dann in der nächsten Runde adressiert werden. „Sie werden es nie alles auf einmal wegkriegen.“

Blessing überwacht Aufarbeitung von Geldwäscheskandal

Wie es in der Finanzwelt zugeht, hat Blessing bereits in jungen Jahren mitbekommen. Großvater Karl war Präsident der Bundesbank, Vater Werner saß im Vorstand der Deutschen Bank. Nur folgerichtig also, dass der junge Martin 1983 eine Banklehre bei der Dresdner Bank begann.

Nach einem Intermezzo bei der Beratungsfirma McKinsey führte ihn sein Weg über die Dresdner Bank zur Commerzbank. Dort stieg der gebürtige Bremer 2001 in den Vorstand auf, sieben Jahre später löste er den langjährigen CEO Klaus-Peter Müller ab. 2016 trat Blessing dann überraschend ab und wechselte zur Schweizer Großbank UBS.

Dort leitete er zunächst das Schweizer Privatkundengeschäft, erzielte Rekordergebnisse und galt sogar als möglicher Nachfolger des damaligen Vorstandschefs Sergio Ermotti. Als Co-Chef der wichtigsten UBS-Sparte, der Vermögensverwaltung, lief es anschließend jedoch weniger gut: Das Geschäft begann zu schwächeln, und Blessing verließ die UBS 2019.

Ein Jahr später zog er in den Verwaltungsrat der dänischen Großbank Danske ein, seit März 2022 ist er dort Chefkontrolleur. Zu seinen wichtigsten Aufgaben zählt die Aufarbeitung eines Geldwäscheskandals, der die gesamte Finanzbranche erschüttert hat. Über die estnische Danske-Niederlassung wurden von 2007 bis 2015 verdächtige Zahlungen über rund 200 Milliarden Euro abgewickelt.

Das Gesundschrumpfen des Start-up-Sektors habe begonnen

Die Entwicklung des europäischen Bankensektors verfolgt Blessing weiterhin intensiv. Im laufenden Jahr und möglicherweise auch noch im ersten Quartal 2023 würden die Zahlen der Geldhäuser gut ausfallen, weil die höheren Zinsen negative Effekte wie den Rückgang an den Märkten, niedrigere Sparquoten und geringere Konsumausgaben überkompensierten, prognostiziert er.

Erst im Laufe des nächsten Jahres werde sich dann zeigen, wie hart Kreditausfälle einzelne Institute träfen und ob die Geldhäuser ihre Kosten trotz hoher Inflation im Griff behielten, sagt Blessing. „Das wird dann die guten von den schlechteren Banken unterscheiden.“

Ausfälle erwartet Blessing zunächst vor allem bei Konsumentenkrediten, zum Beispiel für den Kauf eines Fernsehers, sowie in der gewerblichen Immobilienfinanzierung. „Das wird ein Sektor sein, wo es eher schwieriger wird.“

Im Start-up-Sektor, wo Blessing als Investor aktiv ist, hat aus seiner Sicht ein Gesundschrumpfen begonnen. Es gebe weniger Geld für Start-ups, Finanzierungsrunden dauerten länger als noch vor einem Jahr, betont der Manager.

Bei einigen Firmen seien nur die Bewertungen gesunken, andere bekämen gar kein Geld mehr. „Da werden nicht alle durchkommen.“

