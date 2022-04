Finanzbranche UBS und Santander legen erfolgreich vor – ein gutes Omen auch für die Deutsche Bank?

Das größte Schweizer Geldhaus startete so gut ins Jahr 2022 wie seit 2007 nicht mehr.

Zürich/Frankfurt Die Nervosität war groß vor Beginn der Quartalssaison der europäischen Großbanken. Wie würden sich der Ukrainekrieg, die wachsende Inflationsgefahr und die anstehende geldpolitische Wende auf die Geschäfte der Geldhäuser auswirken, nachdem die Zahlen der US-Konkurrenz ziemlich durchwachsen ausgefallen waren? Die ersten Ergebnisse fallen ermutigend aus.

Dank eines boomenden Handelsgeschäfts hat die Schweizer Großbank UBS den besten Jahresstart seit 15 Jahren geschafft. Unter dem Strich verdiente die größte Schweizer Bank von Januar bis März 2,1 Milliarden Dollar, 17 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.

Der Gewinnsprung im Vergleich zum ersten Quartal 2021 fällt vor allem deshalb so hoch aus, weil damals der Kollaps des Hedgefonds-Kunden Archegos auf dem Ergebnis lastete. Nichtsdestotrotz übertraf die UBS die Erwartungen der Analysten, die mit einem Überschuss von 1,8 Milliarden Dollar gerechnet hatten.

Die Eigenkapitalrendite erreichte 19 Prozent und übertraf damit das im Februar auf 15 bis 18 Prozent angehobene Zielband. Die Marktturbulenzen wegen des Ukrainekriegs sorgten für rekordhohe Erträge in der Handelssparte. Die Kunden hätten in dem schwierigen Umfeld dem Rat der UBS vertraut, sagte Konzernchef Ralph Hamers. „Und da die volatilen Märkte für einen Anstieg der Handelsvolumina sorgten, bewältigten wir hohe Transaktionsvolumina, steuerten die Risiken und schufen Zugang zu Liquidität.“

Das Kerngeschäft der Schweizer mit Reichen und Superreichen schwächelte zuletzt jedoch etwas: Der Vorsteuergewinn der Vermögensverwaltung (Global Wealth Management) sank um sieben Prozent. Besonders in den beiden wichtigsten Märkten, Nordamerika und Asien, musste die UBS Einbußen hinnehmen. Die Investoren sahen die Zahlen überwiegend positiv. Bis zum Nachmittag gewann die UBS-Aktie 2,3 Prozent an Wert.

Warnung vor zu viel Optimismus

Auch bei der spanischen Großbank Santander lief das erste Quartal besser als erwartet. Dank guter Geschäfte in Europa und in Südamerika kletterte der Nettogewinn um 58 Prozent auf 2,54 Milliarden Euro. Im Vorjahresquartal hatten allerdings auch Restrukturierungskosten von 530 Millionen Euro den Gewinn belastet.

Das Ergebnis übertraf die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit 2,26 Milliarden Euro Nettogewinn gerechnet hatten. Operativ legte das Ergebnis um 19 Prozent zu. Trotz Ukrainekrieg und wachsender Inflationsrisiken bekräftigte Verwaltungsratschefin Ana Botin die Ziele für das laufende Jahr. An der Börse gab die Santander-Aktie dennoch anfängliche Gewinne wieder ab und lag am Nachmittag mit über fünf Prozent im Minus.

UBS und Santander gehören zusammen mit der britischen HSBC zu den ersten europäischen Großbanken, die ihre Zahlen für den Jahresauftakt vorlegen. Die US-Großbanken litten im Startquartal unter der Abkühlung im zuletzt heiß gelaufenen Geschäft mit Firmenübernahmen und Börsengängen und verdienten teilweise deutlich weniger.

Beim Branchenführer JP Morgan brach der Gewinn im ersten Quartal beispielsweise um gut 40 Prozent ein. Auslöser waren unter anderem die wirtschaftlichen Turbulenzen nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine.

Experten warnen davor, aus den besser als erwarteten Zahlen von UBS und Santander für die ersten drei Monate Rückschlüsse auf das gesamte Jahr zu ziehen. „Große Teile des ersten Quartals standen noch nicht im Schatten des Ukrainekriegs, die harte Realität wird sich erst im zweiten und dritten Quartal zeigen“, meint ein europäischer Spitzenbanker.

HSBC mit Problemen

Für HSBC lief der Jahresauftakt schlechter als für die Konkurrenz. Die Großbank mit Sitz in London, die ihr Geld aber vor allem in Asien verdient, hat wegen Rückstellungen für Kreditausfälle im ersten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten. Der Vorsteuergewinn fiel um 27 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar, wie Europas größte Bank mitteilte. Die Analysten hatten im Schnitt sogar mit einem noch stärkeren Einbruch auf 3,72 Milliarden Dollar gerechnet.

Für erwartete Kreditausfälle stellte die Bank im ersten Quartal 600 Millionen Dollar zurück, nachdem sie im Vorjahreszeitraum noch 400 Millionen Dollar an Reserven wegen der besseren Wirtschaftsaussichten auflösen konnte. Doch die Inflation und der Krieg in der Ukraine würden derzeit die Konjunkturerwartungen belasten, erklärte die Bank. Deshalb seien auch Aktienrückkaufprogramme in diesem Jahr unwahrscheinlich.

Als Nächstes werden die Deutsche Bank und die Credit Suisse ihre Quartalsabschlüsse am Mittwoch vorlegen. Für die Deutsche Bank sagen die Analysten im Schnitt einen Quartalsgewinn vor Steuern von 1,6 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 1,1 Milliarden Euro voraus. Damit lägen beide Kennzahlen ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres.

Bei den Erträgen gehen die Experten von einem leichten Rückgang von 7,2 auf rund sieben Milliarden Euro aus. Für den Löwenanteil des Gewinns dürfte erneut die Investmentbank sorgen, für die die Analysen einen Vorsteuergewinn von 1,3 Milliarden Euro vorhersagen. Ähnlich wie die UBS dürften auch die Frankfurter vom lebhaften Handelsgeschäft profitiert haben.

Credit Suisse kommt nicht aus der Krise

Das Topmanagement der Credit Suisse hat die Aktionäre bereits auf ein weiteres Krisenquartal vorbereitet. Die krisengeplagte Schweizer Großbank warnte in der vergangenen Woche für das Auftaktquartal 2022 vor einem weiteren Verlust. Vor allem teure Rechtsfälle veranlassten das Geldhaus zu der überraschenden Gewinnwarnung. Aber auch die Auswirkungen des Ukrainekrieges, der Wertverlust einer Beteiligung und Bremsspuren im Tagesgeschäft setzen der Bank zu. Insgesamt summieren sich diese Belastungen auf rund 1,25 Milliarden Franken.

Medienberichten zufolge steht bei der Credit Suisse auch ein weiterer Vorstandsumbau an. Demnach stehen Finanzchef David Mathers und Chefjurist Romeo Cerutti vor der Abberufung. Neuer Asienchef könnte Edwin Low werden. Die Bank räumte Überlegungen im Zusammenhang mit leitenden Positionen ein, äußerte sich aber nicht im Detail dazu.

Das Institut befindet sich seit Jahren im Umbau und eine Reihe von Fehlschlägen und Affären haben das zweitgrößte Schweizer Geldhaus zu einem der größten Sanierungsfälle unter den europäischen Großbanken gemacht.

