Finanzdienstleister Fintech Wise verzeichnet solides Wachstum – Sorge bereiten jedoch die Steuerprobleme von CEO Käärmann

London Der Chef hat Ärger mit der britischen Finanzaufsicht, aber dem Unternehmen geht es gut. Das ist die Lage bei einem der größten Fintechs Europa, dem an der Londoner Börse notierten Finanzdienstleister Wise. Das Unternehmen steigerte im ersten Jahr nach dem Börsengang Geschäftsvolumen, Gewinn und Kundenanzahl deutlich und rechnet auch im Finanzjahr 2022/2023 mit einem Einkommenszuwachs von rund einem Drittel.

„Wir haben einen langen Weg zurückgelegt und im vergangenen Jahr einige bedeutende Fortschritte gemacht“, sagte Vorstandschef Kristo Käärmann. Man habe Kosten und Preise gesenkt, das Unternehmen biete mehr Dienste und verfüge über mehr Partnerschaften mit anderen Finanzplattformen.

Der 41-jährige Mitgründer des Unternehmens hat allerdings persönliche Probleme mit der britischen Financial Conduct Authority (FCA). Käärmanns frühere Steuererklärung hatte erhebliche Lücken und seine Zahlungen waren nicht pünktlich, weshalb das Finanzamt ihm im vergangenen Jahr eine Strafe von 425.000 Euro aufbrummte. Jetzt nimmt die FCA den Fall genauer unter die Lupe. Der Verwaltungsrat ist alarmiert und nimmt den Vorgang „sehr ernst“.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 (31.März) steigerte Wise das Volumen der grenzüberschreitenden Zahlungsabwicklung für seine 7,4 Millionen Kunden um 40 Prozent auf umgerechnet rund 88 Milliarden Euro. Die Einnahmen legten im gleichen Zeitraum um ein Drittel auf 650 Millionen Euro zu und der Gewinn vor Steuern kletterte um etwa sieben Prozent auf 50 Millionen Euro.

Ein nicht näher spezifizierter Buchverlust auf Investments in Höhe von fast 20 Millionen Euro drückte das Ergebnis allerdings deutlich. Dazu erklärte Wise auf Nachfrage: „Wir haben unser Engagement in Anleihen mit längeren Laufzeiten verringert, was zu einem Verlust führte.“ Der beizulegende Zeitwert des Portfolios habe Schwankungen unterlegen, da sich Zinssätze und -erwartungen in diesem Zeitraum weiterentwickelt hätten. „Unser Ziel war es, Verluste zu minimieren und eine Verringerung des regulatorischen Kapitals zu vermeiden.“ Die EBITDA-Marge ging leicht um vier Prozentpunkte auf 21,7 Prozent zurück.

Wachstumspläne nach der Pandemie

Käärmann hatte Wise – damals Transferwise – zusammen mit seinem estnischen Landsmann Taavet Hinrikus gegründet und besitzt heute noch 19 Prozent an dem Unternehmen. Von einem reinen Zahlungsabwickler hat sich Wise zu einem Finanzdienstleister für internationale Privat- und Geschäftskunden entwickelt. Erklärtes Ziel von Käärmann ist es, „den grenzüberschreitenden Geldverkehr und die Geldverwaltung schneller, einfacher, billiger und transparenter zu machen“.

Wise profitiert davon, dass mit dem Abflauen der Pandemie auch der internationale Zahlungsverkehr wieder anzieht. Das Unternehmen expandierte im abgelaufenen Geschäftsjahr nach Kanada, Brasilien und Malaysia. Der Marktwert von Wise hat sich seit dem Börsengang im vergangenen Juli allerdings auf rund 4,21 Milliarden Euro mehr als halbiert.

