Finanzen Deutsche Bank wird Wertpapiere als zusätzliches Kernkapital emittieren

Mit weiteren Wertpapieren will die Deutsche Bank ihre Verschuldungsquote und die Solvabilitätsanforderungen unterstützen. Wie viele Wertpapiere emittiert werden ist noch unklar.

Die Emission soll voraussichtlich Benchmark-Volumen haben. (Foto: imago/Hoch Zwei Stock/Angerer) Deutsche Bank in Frankfurt

Frankfurt Das größte deutsche Geldhaus will weitere Wertpapiere emittieren, die als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals anerkannt werden. "Die Emission mit erstem Kündigungstermin am 30. November 2027 wird Benchmark-Volumen haben", teilte die Deutsche Bank am Montag mit, ohne eine konkrete Summe zu nennen.

Die Stückelung der Wertpapiere soll 200.000 Euro betragen. Diese sollen die Tier-1 Verschuldungsquote und die Solvabilitätsanforderungen der Bank unterstützen.

