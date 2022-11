 Finanzierung der Energiewende: KfW schiebt Strategie für grünen Wasserstoff an

Grüner Wasserstoff wird bislang nur in kleinen Mengen mit Strom aus erneuerbaren Energien mittels Elektrolyse produziert.

Frankfurt Die staatliche Förderbank KfW soll eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Strategie für grünen Wasserstoff in Deutschland spielen. Die KfW werde zwei Geldtöpfe betreuen: den Power-to-X-Wachstumsfonds über 300 Millionen Euro und den Power-to-X-Entwicklungsfonds über 250 Millionen Euro, sagt Thorsten Schneider, Leiter der Wasserstoff-Taskforce der KfW.

Der erste Fonds wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, der zweite vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung beauftragt. „Die Mittel sind jeweils zinsfreie, nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse für Unternehmen in Deutschland und staatliche Institutionen in den Partnerländern. Starten wird die Initiative 2023“, sagt Schneider im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Grüner Wasserstoff wird aus erneuerbaren Energien wie etwa Windkraft und Sonnenenergie gewonnen und gilt als ein wichtiger Baustein für die Verringerung der Abhängigkeit von Kohle und Gas. Deutschland ist aber heute nicht in der Lage, den Bedarf aus eigener Kraft zu decken.

„Es geht auch darum, grünen Wasserstoff wettbewerbsfähiger zu machen. Heute ist diese Energieform ungefähr dreimal so teuer wie grauer Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen“, erläutert Schneider, der auch Teamleiter Energie Nordafrika bei der KfW Entwicklungsbank ist.

Ein Kernstück der Initiative wird laut Schneider die PtX-Plattform der KfW sein, eine Website für beide Fonds sowie komplementäre Finanzierungsangebote des Förderinstituts. Darüber kann man sich mit seinem Projekt und dem Kapitalbedarf an die KfW wenden. Die Internetseiten sollen ab dem 15. November freigeschaltet sein.

„Ziel ist es, privates Kapital zu mobilisieren. Bei einem erwarteten Hebel von fünf sollten also mindestens 2,5 Milliarden Euro mobilisiert werden“, erwartet Energieexperte Schneider. Die gesamte „Nationale Wasserstoffstrategie“ der Bundesregierung sei mit neun Milliarden Euro ausgestattet worden, davon sieben Milliarden für Maßnahmen im Inland und zwei Milliarden für internationale Kooperationen.

In einer Pressekonferenz am Dienstag im deutschen Pavillon auf der 27. UN-Klimakonferenz im ägyptischen Scharm El-Scheich stellen Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze und der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Stefan Wenzel, das neue deutsche Angebot gemeinsam mit KfW-Vorständin Christiane Laibach vor.

Zuletzt hatte auch die deutsche Wirtschaft darauf gedrängt, Wasserstoff voranzubringen. Der Energiekonzern Eon glaubt beispielsweise, dass Deutschland nicht ausreichend vorbereitet ist. Mit Blick auf das Jahr 2030 reiche weder die inländische Erzeugungskapazität von klimaneutral hergestelltem Wasserstoff aus, noch könne der deutsche Importbedarf gedeckt werden. Außerdem mangele es an der Infrastruktur, um Wasserstoff zu den Kunden zu bringen.

Grüner Wasserstoff wird bislang nur in kleinen Mengen mit Strom aus erneuerbaren Energien mittels Elektrolyse produziert. Um die Weltwirtschaft klimaneutral zu machen, müsste die Elektrolysekapazität von derzeit 0,5 Gigawatt bis 2030 auf 850 Gigawatt ausgebaut werden, heißt es in einer aktuellen Untersuchung von KGAL Investment Management, an der die Experten von Aurora Energy Research, Fraunhofer ISE, Roland Berger und Watson Farley & Williams mitgewirkt haben.

Ein massiver Ausbau der Infrastruktur für grünen Wasserstoff ist also erforderlich – und dürfte auch mithilfe der vorgestellten KfW-Geldtöpfe in Angriff genommen werden.

