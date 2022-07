Finanzierungen Private Kreditfonds profitieren von strengeren Vorgaben für Banken

Frankfurt. Die Berenberg Bank gehört zu den erfahrensten Spielern in Deutschland im Bereich der privaten Kreditfonds. Über die Jahre hat sich das Geschäftsfeld zu einem milliardenschweren Segment entwickelt. Der neueste Wachstumstrend: Finanzierungen durch die Kreditfonds im Immobilienbereich.

„Das Wachstum der Anlageklasse Private Debt ist ungebrochen und wird auch im Bereich Real Estate an Fahrt aufnehmen“, prognostiziert Tobias Bittrich, Leiter Corporate Banking beim Hamburger Bankhaus im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Dafür werden schon die strengeren Vorgaben der Bankaufseher bei der Immobilienfinanzierung sorgen, die 2023 nochmals verschärft werden und nun auch hier zum Teil von Kreditfonds substituiert werden“, erläutert der Experte.

Im Frühjahr haben die europäischen Banken ihre internen Richtlinien für Bankkredite bereits beträchtlich verschärft, wie aus der jüngst veröffentlichten Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) unter 153 Instituten hervorgeht. Für das laufende Sommerquartal dürften die europäischen Geldhäuser ihre Standards weiter straffen.

Die befragten deutschen Banken verschärften von April bis Juni ihre Vergaberichtlinien zwar nur geringfügig, wie die Bundesbank mitteilte. Bei privaten Wohnungsbaukrediten fiel die Verschärfung jedoch so stark aus wie noch nie seit Einführung der Umfrage. Für das dritte Quartal planen auch die deutschen Banken, noch restriktiver vorzugehen.

Berenberg-Banker Bittrich ist zuversichtlich, dass die institutionellen Investoren den privaten Kreditfonds auch bei höheren Zinsen die Treue halten werden, denn viele Profiinvestoren wie Versicherungen und Versorgungswerke hätten mittlerweile ausreichend Know-how aufgebaut. „Auch bei steigenden Zinsen für beispielsweise Staatsanleihen bleibt der Zinsvorsprung der privaten Kreditfonds erhalten“, meint Bittrich.

Renditen zwischen zwei und sechs Prozent

Das ist beispielsweise bei flexiblen Produkten der Fall: Dort dient der Interbankensatz Euribor als Basis plus einem Aufschlag von beispielsweise vier Prozentpunkten. „Für alle unsere Kreditstrategien in den verschiedenen Fonds liegt die Rendite zwischen rund drei und sechs Prozent nach allen Kosten. Tendenz steigend – auch durch einen steigenden Referenzzinssatz“, erläutert Bittrich.

Die alternativen Immobilienfinanzierer böten heute auch Kredite an, die die Gesamtfinanzierung in einer Tranche abbildeten. Die Anbieter seien sehr flexibel und könnten etwa bis zu einem Beleihungsauslauf (Loan-to-Value – LtV) von 85 Prozent gehen. Der LtV-Wert gibt das Verhältnis der Kredithöhe zum Immobilienwert wieder. „Unseren neuen Fonds für Real Estate Debt planen wir für 2023 im dreistelligen Millionenbereich und er hat das Potenzial für ein Milliardengeschäft“, glaubt Bittrich.

Durch die neue Bankenregulierung komme es für die Geldhäuser bei der Finanzierung von Immobilien, die wenig und kein Einkommen produzieren, zu starken Veränderungen, meint David Neuhoff, Gründer und CEO von Linus Digital Finance. Die Risikovorsorge steige, das heißt, Banken müssten für Immobilienkredite mehr Eigenkapital hinterlegen. Damit würden solche Geschäfte für die Geldhäuser weniger attraktiv oder diese Finanzierungen würden teurer.

„Bei Bestandsimmobilien wird vor allem im Hinblick auf die energetische Sanierung mit hohen Investitionskosten gerechnet. Allein im Bürosegment in europäischen Großstädten rechnet man mit rund 300 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren. Die hier entstehende Lücke wird zu einem großen Teil durch alternative Finanzierer geschlossen“, meint Neuhoff.

Schnell wachsende Anlageklasse für institutionelle Investoren

Der Aufstieg der privaten Kreditfonds für Unternehmens- und Immobilienfinanzierungen hat sich auch während der Coronakrise fortgesetzt, bisher gibt es auch keine Anzeichen, dass der Ukrainekrieg zu einer nachlassenden Dynamik führt.

Laut dem Bericht „Global Private Debt Insights 2022“ der TMF Group haben die Debt-Manager im Jahr 2021 weltweit rund 191 Milliarden Dollar aufgenommen, das waren 12,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Gut zwei Drittel der Geldgeber für die Kreditfonds – vor allem aus den USA – wollen die Allokation in Private Debt aufstocken, 25 Prozent wollen das Engagement beibehalten und nur 5,5 Prozent wollen reduzieren.

Ebenfalls gut zwei Drittel rechnen mit einer Rendite von mindestens 7,5 Prozent, gut 30 Prozent erwarten eine Verzinsung von mehr als zehn Prozent. Art Penn, der Gründer des US-Mittelstandsfinanzierers Pennant Park, rechnet auch in Europa und Deutschland mit einer wachsenden Nachfrage nach Finanzierungen durch private Anbieter. Seine Gesellschaft hat gut 15 Milliarden Dollar an kleine und mittlere Firmen in den USA vergeben.

„Der private Kreditmarkt abseits der Banken wird nicht zuletzt getrieben von hohen Mittelzuflüssen in Private-Debt-Fonds. Deren nicht investiertes Kapital – das sogenannte dry powder – liegt aktuell bei 150 Milliarden Dollar weltweit“, sagt Randy Schwimmer, Senior Managing Director bei Churchill. Die Gesellschaft ist innerhalb von Nuveen – dem Asset Manager des US-Pensionsfonds Teachers Insurance and Annuity Association – der Investmentspezialist für Private Credit.

Mehr deutsche Kreditnehmer

Schwimmer geht davon aus, dass auch immer mehr deutsche Unternehmen Private Debt in Anspruch nehmen. Im vergangenen Jahr erhielten etwa der Computerhändler Caseking und der Klimaspezialist Dantherm solche Mittel. Die Laufzeiten der Private-Debt-Investments lägen im Schnitt bei circa sechs bis sieben Jahren. Aber in der Regel refinanzierten sich die Unternehmen in der Hälfte dieser Zeit oder zahlten die Darlehen dann bereits zurück.

Negative Auswirkungen einer möglichen Rezession sieht Schwimmer noch nicht. „Angesichts Hunderter Unternehmen in unseren Portfolios und vieler Milliarden Dollar, die wir seit 2006 investiert haben, sind die Ausfallrisiken weit gestreut. Selbst in den vergangenen drei Jahren, die durchaus eine Herausforderung waren, hatten wir keine Ausfälle oder Verluste durch Covid“, sagt der Churchill-Manager.

Aktuell sei die steigende Inflation eine Herausforderung, und man analysiere daraus resultierende mögliche Auswirkungen auf künftige Investments. „Generell bevorzugen wir defensive Branchen wie Dienstleistungen für Unternehmen, Technologie, Software, Gesundheitswesen und Vertrieb. Historisch betrachtet, haben wir stärker verbraucherorientierte Unternehmen in den Bereichen Retail, Bekleidung sowie Reisen und Freizeit gemieden“, sagt Schwimmer. Und man sei noch nie in extrem zyklischen Branchen wie dem Energiebereich engagiert gewesen

Churchill könne Finanzierungen bis maximal 500 Millionen Dollar stemmen und halte einen signifikanten Teil davon auf den eigenen Büchern. Die Kreditnehmer hätten in der Regel Cashflows zwischen zehn Millionen und 50 Millionen Dollar. „Wir gehen sehr selektiv vor und lehnen rund 95 Prozent der Investmentmöglichkeiten, die uns erreichen, ab“, so Schwimmer.

