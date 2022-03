Finanzierungsrunden Fintech Moonfare erhält große Kapitalspritze

Mit dem Geld plant die virtuelle Plattform für Anlagen in Private-Equity-Fonds die Expansion ins Ausland. Moonfare will außerdem die Eintrittsbarriere für Privatanleger weiter senken.

Der Einstieg von Vitruvian zeigt einmal mehr, dass die angelsächsischen Finanzinvestoren gern bei deutschen Adressen unterwegs sind. Moonfare

Frankfurt Das deutsche Fintech Moonfare erhält eine weitere Finanzspritze für den Ausbau des Geschäftsmodells. Die Londoner Beteiligungsgesellschaft Vitruvian Partners stellt 35 Millionen Dollar für die Private-Equity-Plattform bereit. „Mit der neuen Finanzierung werden wir die Internationalisierung des Geschäftsmodells vorantreiben. Beispielsweise werden wir in Kürze ein Büro in Singapur eröffnen“, sagt Steffen Pauls, Gründer und CEO von Moonfare, im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Das Unternehmen ermöglicht privaten Anlegern den digitalen Einstieg in Private-Equity-Fonds, Fonds für Wagniskapital (Venture Capital) sowie Infrastrukturfonds. Private Equity ist der Sammelbegriff für Unternehmensbeteiligungen. Dabei erwerben die Spezialfonds Minder- oder Mehrheitsanteile. Die Unternehmen im Beteiligungsbestand werden über mehrere Jahre restrukturiert und dann an eine Adresse aus der Industrie weiterverkauft oder an die Börse gebracht.

Normalerweise können nur institutionelle Investoren mit mehreren Millionen Euro bei den Private-Equity-Fonds wie KKR oder EQT einsteigen. Mit Moonfare sind Privatanleger schon ab kleineren Beträgen dabei, wobei das Mindestinvestment weiter reduziert werden soll.