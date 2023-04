Nach den Verwerfungen der vergangenen Wochen ist die Nervosität am Bankenmarkt groß. Wegen der akuten Schwäche des Immobilienmarkts wetten Hedgefonds nun auf einen Kursverfall schwedischer Geldhäuser.

Allein in diesem Jahr müssen Immobilienunternehmen in Schweden Schulden in Höhe von rund zehn Milliarden Euro zurückzahlen. (Foto:𧋴Px Unreleased Plus/Getty Images) Svenska Handelsbanken in Stockholm

Frankfurt Erst die Pleite der Silicon Valley Bank, dann der Notverkauf der Credit Suisse – und zuletzt der Kursrutsch bei der Deutschen Bank Ende März: Am Bankenmarkt herrscht große Unruhe, die Sorge vor weiteren Verwerfungen treibt die Investoren um. Das lockt Investoren an, die daran Geld verdienen wollen. So haben sich in den vergangenen Wochen Hedgefonds umfassend für fallende Kurse bei europäischen Bankaktien positioniert.

