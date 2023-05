Finanzinstitute „Stresstest in Echtzeit“ – Bafin-Chef warnt vor weiteren Turbulenzen im Bankensektor

Wegen der schnellen Zinswende drohen laut Mark Branson weitere Verwerfungen am Finanzmarkt. In Deutschland stehen rund zehn Banken unter intensiver Beobachtung.

Frankfurt

„Stressphasen entwickeln sich oft in Schüben“, sagt der Präsident der Bafin. (Foto: dpa) Mark Branson

Die deutsche Finanzaufsicht Bafin stellt sich nach den Pleiten mehrerer US-Banken und dem Notverkauf von Credit Suisse auf anhaltende Turbulenzen am Finanzmarkt ein. „Es ist nicht sicher, dass diese schwierige Phase – dieser Stresstest in Echtzeit – hinter uns liegt“, sagte Bafin-Präsident Mark Branson am Dienstag in Frankfurt.

Es sei immer klar gewesen, dass der Ausstieg der Notenbanken aus der Niedrigzinspolitik Probleme auslösen werde, betonte Branson. Weitere Zinserhöhungen seien zudem nicht ausgeschlossen. Auch seien nicht alle Effekte der bisherigen Zinsanstiege sichtbar, weil Bewertungen an den Märkten nur zeitverzögert angepasst würden.

Banken müssten sich deshalb auf weiteren Gegenwind einstellen. „Stressphasen entwickeln sich oft in Schüben“, sagte Branson. Neben dem Zinsschock könne es auch noch zu mehr Kreditausfällen und einem Einbruch an den Märkten kommen. „Die Marktbewertungen sind in Teilen noch erstaunlich hoch, wenn man schaut, was für eine ökonomische Situation wir haben.“