Finanzmarkt Deutsche Banken schließen plötzlich kaum noch Filialen

In Deutschland ist die Zahl der Bankniederlassungen in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen.

Frankfurt Die Anzahl der Bankfilialen in Deutschland sinkt seit Jahren – ein Trend, der sich nach dem Ausbruch von Corona 2020 deutlich verstärkt hat. Nun ist diese Entwicklung überraschenderweise fast gänzlich zum Erliegen gekommen.

Im vergangenen Jahr fiel die Zahl der Bankfilialen in der Bundesrepublik nur noch um 0,5 Prozent auf 23.982, wie aus Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht. Der Rückgang ist deutlich geringer als 2020, als sich das Minus auf mehr als neun Prozent belief.

Zu Beginn der Coronakrise hatten viele Banken wegen Kontaktbeschränkungen und zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern einen Teil oder sogar alle ihre Filialen geschlossen. Anschließend öffneten sie einige ihrer Niederlassungen wieder – aber eben nicht alle. Viele Kunden hatten in der Pandemie schließlich die Erfahrung gemacht, dass sich die allermeisten Bankgeschäfte auch bequem von zu Hause erledigen lassen.

Dass der Filialabbau nach dem deutlichen Rückgang 2020 nicht in unvermindertem Tempo weitergehe, sei zu erwarten gewesen, sagt Peter Barkow, Geschäftsführer des Analysehauses Barkow Consulting. „Dass die Zahl der Filialschließungen fast auf null zurückgeht, ist aber schon überraschend.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Nach der großen Konsolidierungswelle 2020 hielten viele Banken nun erst mal inne. „Sie denken intensiv darüber nach, wo sie künftig noch vertreten sein müssen und wo nicht“, sagt Barkow. Beendet sei der Filialabbau in Deutschland trotz der Pause 2021 nicht. „Das wird uns noch Jahrzehnte begleiten. Ich glaube nicht, dass die Banken ihre optimale Filialstruktur schon gefunden haben.“

In der Euro-Zone sank die Zahl der Bankfilialen laut der EZB-Daten im vergangenen Jahr um 3,5 Prozent auf 114.180 – nach einem Rückgang von acht Prozent im Jahr zuvor. Am stärksten fiel die Zahl der Filialen 2021 in den Niederlanden (minus 22,9 Prozent), Spanien (minus 13,3 Prozent) und Belgien (minus 12,3 Prozent).

Commerzbank erwägt noch mehr Filialschließungen

In Deutschland ist unter anderem die Commerzbank dabei, ihr Filialnetz deutlich auszudünnen. Das Frankfurter Geldhaus hatte Anfang vergangenen Jahres angekündigt, die Zahl seiner Niederlassungen von 790 auf 450 zu reduzieren.

Vor wenigen Tagen bekräftigte Finanzchefin Bettina Orlopp, dass die Zahl perspektivisch noch weiter sinken könnte. „Wir müssen uns unser gesamtes Filialnetzwerk genau anschauen, weil die Kunden sich in die Richtung von digitalen Kanälen bewegen“, sagte Orlopp auf einer Investorenveranstaltung. „Wir müssen wohl anerkennen, dass wahrscheinlich auch 450 nicht die finale Zahl ist und dass wohl noch mehr kommen wird.“

Auch die Deutsche Bank, die Hypo-Vereinsbank und zahlreiche Regionalbanken haben die Zahl ihrer Niederlassungen in den vergangenen Jahren reduziert. Gerade Sparkassen und Volksbanken stehen dabei vor einem Balanceakt, denn die Präsenz in der Fläche gehört zu ihrem Selbstverständnis.

Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis sagte im vergangenen Jahr: „Ich persönlich bin ein Fan der Filiale, weil sie nah am Kunden ist.“ Zwar nutzten auch immer mehr Sparkassen-Kunden digitale Angebote und erledigten Bankgeschäfte bequem von zu Hause.

„Doch wenn es zum Beispiel um Altersvorsorge oder den Erwerb einer Immobilie geht, schätzen Kunden die Beratung vor Ort sehr und suchen gezielt die Filialen auf“, sagte Schleweis. „Deswegen bleibt die Filiale auch in Zukunft das Gesicht der Sparkasse zum Kunden.“

Die Volks- und Raiffeisenbanken beurteilen die Lage ähnlich – und wollen „in absehbarer Zukunft“ neben digitalen Angeboten weiter auf Filialen setzen.

Mehr: Manager rechnen mit dem Ende der Bankfilialen bis 2026