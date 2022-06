Finanzmarkt Mehrländerbörse Euronext fordert mehr Zusammenschlüsse in Europa

Frankfurt Stéphane Boujnah ist ein überzeugter Europäer. Dass Unternehmen aus der EU in wichtigen Branchen wie Smartphones oder Suchmaschinen keine Rolle spielen, wurmt den Chef der Mehrländerbörse Euronext – und er will ein vergleichbares Szenario im Finanzsektor unbedingt vermeiden.

„In diesem Zusammenhang ist eine Konsolidierung in Europa sehr wichtig“, sagt der 58-Jährige im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Das gilt für Börsenbetreiber, aber auch für andere Branchen.“ Nach dem Brexit, dem Ausbruch von Corona und dem Beginn des Ukrainekriegs müsse die EU stärker sein als je zuvor. „Europas strategische Autonomität ist sehr wichtig.“

Die Euronext hat in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Konkurrenten übernommen: 2018 die irische Börse, 2019 die Börse Oslo und 2020 den dänischen Wertpapierverwahrer VP Securities. Im vergangenen Jahr kaufte sie für 4,3 Milliarden Euro die Borsa Italiana – und stach dabei unter anderem die Deutsche Börse aus.

„Wir haben gezeigt, dass grenzüberschreitende Konsolidierung in Europa funktionieren kann“, sagt Boujnah. Er sei offen für die Übernahme weiterer unabhängiger Börsen in Europa. „Wir wollen aber auch in anderen Bereichen wachsen, um unsere Ertragsquellen zu diversifizieren – unter anderem im Datengeschäft, im Fondsvertrieb, im Devisenhandel und im Nachhandelsgeschäft.“ So wolle die Euronext unabhängiger von Schwankungen an den Aktienmärkten werden.

Aktuell betreibt der Konzern Börsen in Belgien, Frankreich, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen und Portugal. „Wir respektieren die Identität jedes Mitglieds unserer Gruppe, denn wir wollen die Verbindung zwischen den Börsen und den Unternehmern vor Ort bewahren“, sagt Boujnah. Alle Bereiche, bei denen Größe von Bedeutung sei, würden dagegen zusammengeführt. „Wir haben einen Liquiditätspool, ein Orderbuch, und wir arbeiten auf einer europäischen Technologieplattform.“

Euronext kommt auf Marktkapitalisierung von acht Milliarden Euro

An der Euronext sind deutlich mehr Firmen gelistet als an der Deutschen Börse. Ihre aggregierte Marktkapitalisierung sei mit 6,6 Billionen Euro dreimal so hoch wie die der in Frankfurt gelisteten Unternehmen, rechnet Boujnah vor. Im Derivate- und Wertpapierverwahrgeschäft ist der hessische Dax-Konzern dagegen stärker – und deshalb auch deutlich mehr wert. Die Deutsche Börse kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von rund 30 Milliarden Euro, die Euronext lediglich auf acht Milliarden Euro.

In der Vergangenheit sind mehrere Versuche gescheitert, die Deutsche Börse und die Euronext zu fusionieren – zuletzt 2006. Einige Branchenvertreter sind jedoch der Ansicht, dass ein solcher Zusammenschluss heute Sinn ergeben würde, um einen europäischen Champion im Börsengeschäft zu schaffen.

Boujnah will nicht preisgeben, was er von einer solchen Fusion hielte. „Es obliegt nicht dem Management zu entscheiden, ob es eines Tages eine Fusion gibt oder nicht“, sagt er. „Das ist eine Frage für unsere Aktionäre und den Aufsichtsrat.“

Der Euronext-Chef macht deutlich, dass es kulturell große Unterschiede zwischen beiden Konzernen gibt, die bei einer Fusion in Einklang gebracht werden müssten. Die Deutsche Börse habe starke Wurzeln in Deutschland, betont Boujnah. „Die Euronext ist dagegen ein sehr europäisches Unternehmen mit einer föderalen Organisation.“

Rechtlich befindet sich der Hauptsitz in Amsterdam, operativ wird die Euronext jedoch von Paris aus geführt. IT-Teams befinden sich in Porto, Paris, Mailand und Oslo. Auch im Management geht es international zu. Boujnah kommt aus Frankreich, Finanzchef Giorgio Modica aus Italien, Chefjustiziarin Sylvia Andriessen aus den Niederlanden.

Die größte Hürde für einen Zusammenschluss zwischen Deutscher Börse und Euronext wären aus Sicht von Experten jedoch nicht die kulturellen Unterschiede, sondern die europäischen Wettbewerbshüter. Heute sind beide Konzerne schließlich in vielen Bereichen Konkurrenten. Darüber hinaus müssten sich die Beteiligten auf einen angemessenen Preis für die Euronext einigen, und es bräuchte politische Rückendeckung aus den betroffenen Ländern.

Euronext startet neues Technologiesegment

Aktuell treibt die Euronext wie andere Finanzkonzerne und die Politik die Sorge um, dass aufstrebende europäische Tech-Firmen nicht in der EU an die Börse gehen, sondern in den USA. Dort sind die Kapitalmärkte tiefer, und es gibt mehr Analysten und Investoren, die auf den Technologiesektor spezialisiert sind. Viele europäische Tech-Firmen versprechen sich bei einem Börsengang in Amerika deshalb höhere Bewertungen.

Boujnah will dafür kämpfen, dass möglichst wenige europäische Start-ups abwandern. „Um ihre Führungsgremien und bisherigen Investoren zu überzeugen hierzubleiben, müssen wir ihnen eine konkurrenzfähige Alternative zu den USA bieten“, sagt er. „Ein wichtiges Element dabei ist, die Sichtbarkeit europäischer Technologiefirmen zu erhöhen.“

Die Euronext baut deshalb das neue Segment „Tech Leaders“ auf. Dort sollen Technologiefirmen vertreten sein, die an den sieben Börsen gelistet sind, die der Konzern in Europa betreibt. Welche Unternehmen zum Start mit dabei sind, will die Euronext am Dienstag bekanntgeben.

Durch das neue Segment werde es einfacher für Analysten und Investoren, Unternehmen aus der Branche zu vergleichen und in den europäischen Technologiesektor als Ganzes zu investieren, sagt Boujnah. Er ist perspektivisch auch bereit, deutsche Firmen wie den Softwarehersteller SAP in das Segment aufzunehmen. „Wir sind offen dafür, die Möglichkeit zu prüfen, Technologieunternehmen aus Ländern wie Deutschland, Spanien oder der Schweiz einzubeziehen.“

Unter den europäischen Börsenbetreibern sei man sich einig, dass der EU-Kapitalmarkt gestärkt und besonders das Finanzierungsumfeld für Technologiefirmen verbessert werden müsse, sagt der Euronext-Chef. „Unser Fokus liegt nicht darauf, uns gegenseitig bei Börsengängen von Tech-Firmen Konkurrenz zu machen, sondern darauf, die Rahmenbedingungen für Technologieunternehmen in der EU zu verbessern.“

