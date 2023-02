Finanzsanktionen China, Türkei und VAE wenden sich von Russlands Banken ab – Druck auf Moskau steigt

Bislang hatten Russlands Geldhäuser westliche Finanzsanktionen durch intensivere Geschäfte mit anderen Partnern ausgeglichen. Nun beugen auch diese sich den „Secondary Sanctions“.

Die größte Bank Chinas nimmt keine Zahlungen von russischen Banken an, die von westlichen Sanktionen belegt sind. (Foto: Reuters) ICBC-Filiale in Peking

Przemysl Nur durch ein starkes letztes Quartal sind Russlands Banken 2022 an einem Verlustjahr vorbeigeschrammt. Und aktuell sieht es nicht so aus, also ob dieses Jahr besser wird.

Denn auch Banken aus denjenigen Ländern, die bislang entgegen den westlichen Sanktionen ihr Russlandgeschäft weitergeführt haben, kappen nun die Verbindung. Dazu zählen Institute aus China, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und aus früheren zentralasiatischen Sowjetrepubliken wie Kasachstan und Turkmenistan.

Geldhäuser wie die Bank of China, die ICBC, die China Construction Bank und andere nähmen keinen Zahlungsverkehr mit vom Westen sanktionierten russischen Banken mehr vor. Das berichtete der Vizechef der russischen Großbank Rosbank, Alexander Rachmanin, auf einer Wirtschaftskonferenz in Moskau.

Mit der Türkei könnten nur noch Banken aus der zweiten Reihe arbeiten. Und auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten können Dollar-Zahlungen im Handel mit Russland nicht mehr durch die lokale Währung Dirham ersetzt werden.

In die VAE hatten viele russische Unternehmer ihre Geschäfte seit Kriegsbeginn verlegt. Zudem ist Moskau gerade dabei, einen großen Teil seines ebenfalls seit Dezember und dem 5. Februar sanktionierten Rohstoffhandels an den Golf auszulagern. Dafür werden dort Scheinfirmen gegründet. >> Lesen Sie hier: Ukraine macht Druck gegen in Russland aktive westliche Banken Schon im Falle der Iransanktionen hatte die US-Finanzaufsicht Ofac Banken in China, den Emiraten, der Türkei und andernorts sehr deutlich mit erheblichen Strafen gedroht, sollten sie die amerikanischen Sanktionen unterlaufen. „Secondary Sanctions“ nennen sich diese Maßnahmen Washingtons. Sie sehen einen Ausschluss aus US-amerikanischen Finanzmärkten vor, sollten sich Unternehmen in Drittstaaten nicht den Vorgaben des Weißen Hauses anschließen. Dieser Preis scheint vielen vorigen Partnern Russlands jetzt zu hoch zu werden. Bankensektor mit Rekordverlusten Die russische Wirtschaft trifft das hart. Denn der Bankensektor ist seit Kriegsbeginn ohnehin stark angeschlagen. Im Gesamtjahr 2022 haben die 361 russischen Banken, die es noch gibt, zusammen umgerechnet 2,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das ist lediglich ein Zwölftel der Gewinne des Vorjahres – seit 2015 gab es kein schlechteres Geschäftsjahr. Im ersten Halbjahr lagen die Verluste sogar bei 19 Milliarden Euro, wie die Zentralbank in Moskau bekannt gab. Weit über 500 Banken gab es in Russland 2021. Ihr Geschäft lief prächtig, 2021 erzielten sie einen Rekordgewinn von fast 31,2 Milliarden Euro. Dann überfiel Russland die Ukraine und die Vorzeichen änderten sich. Aus Sorge um die Landeswährung Rubel hob die Zentralbank den Leitzins über Nacht von 9,5 auf 20 Prozent an. Kreditvergaben machte sie dadurch praktisch unmöglich. Ab April letzten Jahres hat die Zentralbank den Leitzins über mehrere Schritte wieder abgesenkt, zunächst auf 17 Prozent, dann auf 7,5 Prozent im September. Viele Banken konnten sich aus den angehäuften Verlusten im ersten Halbjahr trotzdem nicht herausarbeiten. Nur der Branchenkrösus konnte diesen Bedingungen standhalten: Die staatliche Sberbank machte allein fast 3,9 Milliarden Euro Gewinn im Jahr 2022. Vor den Sanktionen war sie das größte Geldhaus ganz Osteuropas. Ihr Angebot umfasste ein digitales Ökosystem aus Bankdienstleistungen, Onlinehandel, Fahrdiensten und anderen Angeboten. Sanktionen gegen fast alle wichtigen Geldhäuser Mehr als 20 der wichtigsten russischen Geldhäuser wurden inzwischen vom Westen mit Sanktionen belegt. Neun von ihnen – darunter die Sberbank und die ebenfalls staatlichen Institute VTB und VEB – wurden vom internationalen Zahlungsdienstleister Swift abgekoppelt. Nur die Gazprombank des gleichnamigen, vom Kreml kontrollierten Gaskonzerns konnte zuletzt noch Überweisungen in Euro oder Dollar annehmen. Doch seit Januar darf auch sie nicht mehr mit Dollar operieren oder Korrespondenzkonten bei US-Banken unterhalten. Auf diese Beschränkungen gen Westen haben sich die russischen Geldinstitute inzwischen eingestellt. Teils reagierten sie, indem sie ihr Geschäft mit anderen, befreundeten Ländern intensivierten. Wenn sich diese Partnerländer nun ebenfalls abwenden, geht die Strategie nicht mehr auf. Mehr: „Bluttriefende Gewinne“ – Ukraine kritisiert in Russland aktive westliche Banken