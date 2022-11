Die Täter gehen immer skrupelloser vor, die Zahl der Angriffe steigt. Nun einigen sich Kreditwirtschaft und Bundesregierung auf präventive Maßnahmen – mit Folgen auch für Kunden.

Helfer des Technisches Hilfswerks sichern nach der Sprengung eines Geldautomaten eine Bankfiliale einer Sparkasse. Die Angriffe werden immer brutaler. Häufig werden Teile von Gebäuden stark zerstört. (Foto: dpa) Geldautomatensprengung im niedersächsischem Steinfeld

Frankfurt, Berlin Banken und Sparkassen in Deutschland wollen ihre Schutzmaßnahmen gegen die Sprengung von Geldautomaten verstärken. Das geht aus dem Entwurf einer gemeinsamen Erklärung des ersten bundesweiten „Runden Tisches Geldautomatensprengungen“ unter Federführung des Bundesinnenministeriums (BMI) hervor, der dem Handelsblatt vorliegt.

Die Kreditwirtschaft sichert in dem Papier zu, eine Kombination verschiedener Präventionsmaßnahmen je nach Standort und Risikoanalyse zu priorisieren und umzusetzen. Dazu zählt etwa, in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr keinen Zugang mehr zu Geldautomaten in den Vorräumen von Filialen zu gewähren.

Außerdem sollen die Filialfoyers durch den „Einsatz von qualifizierter Einbruchmeldetechnik“ sowie den verdeckten Einbau von Nebelsystemen abgesichert werden. „Die Vernebelungstechnik stellt sich nach Überwindung des Schließmechanismus der Filiale als zweite Hürde für den Täter dar“, heißt es in dem Papier.

