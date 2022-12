Finanzsektor Clearing, Börsengänge, Insolvenzrecht: Mit drei Reformen will die EU die Kapitalmärkte stärken

Brüssel Die EU-Kommission will die europäischen Kapitalmärkte stärken. Die Brüsseler Behörde legte am Mittwoch drei Gesetzesvorschläge vor, um Börsengänge und Insolvenzverfahren zu vereinfachen sowie europäische Clearinghäuser zu stärken.

„Wir bereiten unsere Kapitalmärkte auf die Zukunft vor“, sagte Finanzkommissarin Mairead McGuinness. „Im Moment sind sie noch zu fragmentiert.“

Im internationalen Vergleich sind die europäischen Kapitalmärkte unterentwickelt. Laut einer Studie des Thinktanks New Financial finanzieren sich europäische Unternehmen weiterhin zu 75 Prozent über Bankkredite. Nur ein Viertel des Finanzierungsbedarfs wird durch Anleihen am Kapitalmarkt gedeckt. In den USA ist das Verhältnis zwischen Krediten und Anleihen umgekehrt. In Großbritannien liegt es bei 50:50.

Die Kommission hatte daher bereits 2015 das Ziel ausgerufen, aus den 27 nationalen Märkten schrittweise eine Kapitalmarktunion zu machen. Die drei Gesetzesvorschläge sind ein weiterer Baustein dieser Strategie.

Das unterschiedliche Insolvenzrecht in den 27 EU-Staaten gilt seit Langem als wesentliches Hindernis für Investitionen im europäischen Ausland. Die Länge der Insolvenzverfahren schwanke zwischen sieben Monaten und sieben Jahren, sagte McGuinness. Die Unsicherheit schrecke Investoren ab.

Deshalb werde man die Regeln harmonisieren und gemeinsame Mindeststandards einführen. Unter anderem sollen Aufsichtsräte verpflichtet werden, eine Insolvenz rechtzeitig anzumelden, um den Wertverlust für die Gläubiger möglichst gering zu halten. Für Kleinstunternehmen soll es ein vereinfachtes Verfahren geben, damit die Eigentümer schneller schuldenfrei sind und als Unternehmer neu starten können.

Abhängigkeit von Londoner Clearinghäusern verringern

Auch Börsengänge sollen leichter werden. Die Kommission will die Anforderungen an Börsenprospekte verringern und die Compliance-Kosten senken. Gründer sollen Aktien mit unterschiedlichen Stimmrechten ausgeben können, um die Kontrolle über ihre Firma zu behalten. Dies soll insbesondere Start-ups davon überzeugen, nicht an die Börse in New York zu gehen.

Beim Clearing schließlich will die Kommission die Abhängigkeit von den Clearinghäusern in London verringern. Diese wickeln auch nach dem Brexit immer noch den Großteil der Derivategeschäfte in Euro ab. Da Großbritannien aber nun Drittstaat ist, stellt das Arrangement aus Sicht der Kommission eine Gefahr für die Finanzstabilität dar. Sie will daher EU-Firmen erstmals verpflichten, einen Teil ihrer Derivategeschäfte an Clearinghäusern in der Euro-Zone abzuwickeln. Die genauen Vorschriften soll die Wertpapieraufsicht Esma binnen zwölf Monaten erarbeiten.

Der Kommissionsvorstoß wurde im Europaparlament begrüßt. Der SPD-Europaabgeordnete Rene Repasi sagte, es sei wichtig, Unternehmen dazu zu verpflichten, ihre Clearinggeschäfte in der Euro-Zone abzuwickeln. Das Parlament müsse nun prüfen, ob der Vorschlag ausreiche, um das Clearing aus London zu verlagern. Sonst müsse nachgeschärft werden.

Der wirtschaftspolitische Sprecher der konservativen EVP-Fraktion, Markus Ferber (CSU), begrüßte auch die Reform der Börsenvorschriften. Zu häufig gingen vielversprechende Unternehmen außerhalb der EU an die Börse, weil der Prozess hier „zu komplex, langwierig und unflexibel“ sei. Er verwies darauf, dass auch London seine Regeln für Börsengänge überarbeite. „Die EU muss aufpassen, dass sie nicht abgehängt wird.“

