Finanzsektor Henriette Peucker muss den Bankenverband durch turbulente Zeiten führen

Frankfurt Ihren Start beim Bundesverband deutscher Banken (BdB) hat sich Henriette Peucker sicher anders vorgestellt. Statt sich erst mal in Ruhe einzuarbeiten, musste die Kommunikationsexpertin im Sommer direkt als Krisenmanagerin einspringen, weil Hauptgeschäftsführer Christian Ossig nach einem Unfall ausfiel.

Als Ossigs Stellvertreterin hat Peucker seitdem nicht nur viele seiner Termine übernommen. Zusammen mit dem BdB-Präsidenten und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing versucht Peucker auch, die Privatbanken in bewegten Zeiten als Teil der Lösung zu positionieren.

„Es ist klar, dass die Transformation der deutschen Wirtschaft ohne starke Banken nicht gelingen wird“, sagt die 52-Jährige im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Diesen Zusammenhang wollen wir noch stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken.“

Die Aufgabe ist anspruchsvoll, denn in großen Teilen der Öffentlichkeit und der Politik sind die Vorbehalte gegen Banken auch 15 Jahre nach dem Ausbruch der globalen Finanzkrise groß. Auch viele Finanzaufseher beäugen die Geldhäuser kritisch und fordern von ihnen dicke Kapitalpolster, um für drohende Rückschläge gewappnet zu sein.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Auf der anderen Seite haben viele Banker mit Freude registriert, dass Finanzminister Christian Lindner (FDP) kürzlich zugesagt hat, die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Deutschland stärken zu wollen.

>> Lesen Sie hier: Banker und Finanzaufseher geraten immer häufiger aneinander.

„Nach der Finanzkrise war das Verhältnis zwischen Kreditwirtschaft und Politik angespannt, mittlerweile ist der Austausch wieder so, wie er sein sollte“, sagt Peucker. „Das bedeutet nicht, dass wir mit allen unseren Anliegen durchdringen.“ Aber es gebe auf beiden Seiten die Bereitschaft, zuzuhören und sich in die Lage des anderen hineinzuversetzen.

Kommunikatorin mit einem Faible für Finanzen

Mit verschiedenen Perspektiven kennt sich Peucker aus, schließlich ist sie im Laufe ihrer Karriere mehrmals zwischen der Kommunikations- und Finanzbranche hin- und hergewechselt. Als Frankfurterin hatte sie schon immer einen Bezug zu Banken, entschied sich nach dem Abitur aber für ein Jura- und Politikstudium in Paris.

Anschließend heuerte sie bei der französischen Politikberatung ESL&Network an. Ab 1997 arbeitete Peucker dann als Investmentbankerin in London – zunächst für Schroders, dann für die Citigroup. 2003 wechselte sie zur Deutschen Börse, wo sie die Abteilungen Politik und Regulierung leitete. Ab 2010 baute die Managerin für die Kommunikationsagentur Hering Schuppener die Büros in Berlin und Brüssel auf.

Auch als Kommunikationsberaterin hätten ihr Finanzthemen immer am meisten Spaß gemacht, sagt Peucker heute. Als sie das Angebot bekam, im Sommer 2022 als Stellvertreterin des Hauptgeschäftsführers beim Lobbyverband der privaten Banken anzufangen, musste sie deshalb nicht lange überlegen.

Der BdB vertritt die Interessen von rund 190 privaten Banken und Fintechs. Da große Häuser wie die Deutsche Bank und die Commerzbank häufig andere Prioritäten haben als kleine Privatbanken, kommt es beim BdB hinter den Kulissen immer wieder zu Reibereien.

Privatbankenverband erlebt turbulente Zeiten

Zudem wird der Prüfungsverband deutscher Banken, eine Schwesterorganisation des BdB, nach der Pleite der Greensill Bank 2021 grundlegend umgebaut. Er kontrolliert, ob sich Mitgliedsinstitute an die Regeln der privaten Einlagensicherung halten. Bei Verstößen soll er künftig schneller und entschlossener intervenieren als bei Greensill.

Beim Prüfungsverband wurde im Zuge der Neuaufstellung die gesamte Führungsmannschaft ausgetauscht, auch beim BdB gab es zuletzt mehrere Abgänge. Peucker ist deshalb nach eigenem Bekunden aber nicht besorgt.

>> Lesen Sie hier: Privatbanken reduzieren Umfang ihrer Einlagensicherung drastisch.

„Vereinzelte Wechsel gehören in einer Phase der Veränderung dazu“, sagte sie. Beim BdB liege die Fluktuation im einstelligen Prozentbereich, beim Prüfungsverband wegen des Umbaus deutlich höher. „Das bringt natürlich Bewegung mit sich.“

Kritik aus der Finanzbranche, beim BdB gebe es wegen des Ausfalls von Ossig ein Führungsvakuum, weist Peucker zurück. „Wir haben seine Aufgaben unter uns aufgeteilt“, sagt die Managerin. „Da wir mit Miye Kohlhase, Hilmar Zettler, Oliver Santen und mir zu viert im Führungsteam sind, klappt das sehr gut.“

Nichtsdestotrotz hofft Peucker, dass der Hauptgeschäftsführer zeitnah zurückkehrt. „Wir wünschen uns alle von Herzen, dass Christian Ossig bald wieder gesund an Bord ist.“

Mehr: Expertenrat warnt vor „Verwundbarkeiten“ im deutschen Finanzsystem