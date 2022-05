Fintech Berliner Neobank Nuri streicht jede fünfte Stelle

Zinswende, Inflation und Ukrainekrieg führen zu einem Strategiewechsel der Berliner. 45 Mitarbeiter müssen das Unternehmen deshalb nun verlassen.

Die Neobank trennt sich nach eigenen Angaben von jedem fünften Mitarbeiter. (Foto: Nuri) Office von Nuri

New York Erst Klarna, jetzt Nuri: Die Berliner Neobank trennt sich von jedem fünften Mitarbeiter. „Die Zinswende in den USA, die rasant steigende Inflation sowie der Ukrainekrieg führen zu Unsicherheit am Finanzmarkt und resultieren bei Nuri in einem Strategiewechsel“, sagte Nuri-Chefin Kristina Walcker-Mayer dem Handelsblatt.

Unternehmen müssten jetzt mehr denn je zeigen, dass sie auf dem Weg zur Profitabilität seien: weg vom reinen Nutzerwachstum, hin zu höheren Umsätzen und entsprechend geringeren Kosten, sagte sie. Etwa 45 der bislang 200 Mitarbeiter müssen das Unternehmen nach eigenen Angaben deshalb nun verlassen. Sie wurden am Mittwoch über die Stellenkürzungen informiert.

„Die Marktentwicklungen sind kein kurzfristiger Trend. Deshalb können wir nicht lange warten und müssen zügig handeln“, sagte Walcker-Mayer. Dabei hatte Nuri den Umsatz nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr vervierfacht, im ersten Quartal dieses Jahres verzeichnete die Neobank laut Walcker-Mayer zudem ein Allzeithoch an aktiven Nutzern.