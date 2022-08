Fintech Berliner Smartphonebank Vivid startet Ratenzahlung – und erwägt Übernahmen

Der N26-Herausforderer erweitert sein Girokontomodell, zunächst aber nur in Deutschland. Das Leistungsangebot in der App soll Schritt für Schritt weiter ausgebaut werden.

Bislang haben sich über 500.000 Menschen bei dem Fintech angemeldet. Allerdings wird das Konto nicht von allen Anwenderinnen und Anwendern aktiv genutzt. (Foto: Vivid Money) Banking-App von Vivid Money

Frankfurt Die Berliner Neobank Vivid bietet ihren Kunden künftig Ratenzahlung an. Das gab die Firma am Donnerstagmorgen bekannt. „Unser Ziel ist, unseren Kunden in den nächsten zwei Jahren eine App mit allen Finanzdienstleistungen anbieten zu können“, sagt Vivid-Mitgründer Alexander Emeshev im Gespräch mit dem Handelsblatt. Deshalb sei der Start von Vivid Now nun der „nächste logische Schritt“.

Vivid bietet Kunden die klassischen Funktionen eines Girokontos an. Zudem können sie ihr Geld auch in Aktien, Fonds oder Kryptowährungen investieren. Die Smartphonebank zählt nach eigenen Angaben über 500.000 Kunden, mehr als die Hälfte davon in Deutschland. Ihre anderen drei Märkte sind Frankreich, Spanien und Italien.

Künftig können Vivid-Kunden nun aus einem weiteren Produktangebot wählen. Ratenzahlungen per Vivid Now ist in drei Optionen unterteilt: „Back-up“, „Auto Split“ und „Free up“.