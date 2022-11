Fintech Mastercard erwirbt Anteile an Tochter von Société Générale

Das Fintech Treezor hat mit Mastercard einen neuen Investor gewonnen. Durch die Partnerschaft erhofft sich Treezor eine Expansion in Europa.

Das amerikanische Kreditkartenunternehmen hat Anteile an einer Fintech-Tochter der Société Générale erworben. (Foto: imago images/Russian Look) Mastercard

Paris Mastercard investiert in die Partnerschaft mit Treezor, die Fintech-Tochter der Bank Société Générale. Das Kreditkartenunternehmen erwarb vom französischen Institut eine Minderheitsbeteiligung an dem Fintech, wie Mastercard am Dienstag mitteilte.

Société Générale hatte Treezor 2019 übernommen, um die eigene Digitalisierung voranzutreiben. Das Unternehmen bietet Banking-Dienstleistungen und Lösungen für Firmen außerhalb der Bankenbranche an, die Finanzprodukte in ihr Angebot integrieren wollen. Durch die Partnerschaft mit Mastercard erhofft sich Treezor, seine Expansion in Deutschland, Italien, Spanien und den Benelux-Ländern zu beschleunigen.

