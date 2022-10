Fintech Pair Finance wird an Private-Equity-Investor verkauft

Das englische Private-Equity-Unternehmen Pollen Street Capital wird künftig knapp 60 Prozent an dem auf Inkasso spezialisierten Berliner Fintech halten.

Pair Finance ist seit seiner Gründung 2016 kräftig gewachsen. (Foto: obs) Pair Finance-CEO Stephan Stricker

Berlin Der Berliner Spezialist für das digitale Inkasso, Pair Finance, hat einen neuen Mehrheitseigner. Für rund 60 Millionen Euro übernimmt das englische Private-Equity-Unternehmen Pollen Street Capital das Fintech-Unternehmen.

Mit dem neuen Investor will Pair Finance die Internationalisierung seines Geschäfts vorantreiben. „Wir wollen künftig auch in den Benelux-Staaten und Frankreich sowie zu einem späteren Zeitpunkt auch in skandinavischen Ländern Flagge zeigen“, sagte Pair-Finance-Chef Stephan Stricker dem Handelsblatt. Bislang ist das Unternehmen neben Deutschland auch in der Schweiz und Österreich aktiv und zählt 350 Kunden insbesondere in digital affinen Wirtschaftsbereichen.

Unternehmen beauftragen Inkasso-Dienstleister, wenn Kunden ihre Rechnungen nicht bezahlen. Im Idealfall werden die Forderungen beglichen, ohne die Kundenbeziehung zu zerstören.