Fintech Solaris-Konkurrent Swan expandiert nach Deutschland – und eröffnet Berliner Büro

In Deutschland tritt das französische Fintech in Konkurrenz zur Berliner Solaris. Dabei will Swan vor allem Wachstumsunternehmen für sich gewinnen.

Frei ist bei Swan für den DACH-Raum verantwortlich. (Foto: Swan) David Frei Frankfurt Solaris bekommt hierzulande neue Konkurrenz: Das Pariser Fintech Swan expandiert nach Deutschland, wie das Handelsblatt vorab erfuhr. Dafür eröffnet die Firma auch ein eigenes Büro in Berlin. „Deutschland ist als größte Volkswirtschaft Europas einer unserer zentralen Wachstumsmärkte“, sagte Nicolas Benady, Co-Gründer und CEO von Swan. Das 2019 gegründete Fintech bietet seinen Kunden sogenannte White-Label-Lösungen für das Banking an. Dabei tritt das Unternehmen selbst nicht unter eigener Marke im Endkundengeschäft auf, sondern ermöglicht es anderen Unternehmen, Produkte wie etwa Bankkonten oder auch Karten anzubieten. Swan wickelt die Prozesse im Hintergrund ab, die dafür nötige E-Geld-Lizenz hat die Firma in Frankreich erhalten. Aktuell hat Swan 50 Geschäftskunden in acht Ländern Europas und wickelt nach eigenen Angaben Transaktionen im Wert von mehr als 200 Millionen Euro pro Monat ab. Zu den bisherigen Kunden zählt etwa der französische Handelskonzern Carrefour. Die letzte Finanzierungsrunde hat das Pariser Fintech im September des vergangenen Jahres abgeschlossen und dabei 16 Millionen Euro eingesammelt. Zu den Investoren gehören Accel und Creandum. Der Betrag beinhaltet nach eigenen Angaben auch bereits die Expansion nach Deutschland. Zur Bewertung wollte die Firma keine Angaben machen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen In Deutschland tritt das französische Fintech in Konkurrenz zur Berliner Solaris. Auch Solaris tritt selbst nicht unter eigener Marke im Endkundengeschäft auf, sondern stellt anderen Unternehmen die eigene Infrastruktur und Banklizenz zur Verfügung. Solaris will Kundenfokus verschieben Vergangene Woche kündigte Solaris-Chef Roland Folz an, das eigene Kunden-Portfolio optimieren zu wollen: „Wenn Partnerunternehmen nicht profitabel genug oder zu risikoreich für uns sind, kann das letztlich auch bedeuten, dass wir Geschäftsbeziehungen beenden“, sagte er. Letztlich solle sich der Kundenfokus von kleinen Fintechs zu großen, etablierten Unternehmen verschieben. >> Lesen Sie hier: Stimmungsumschwung bei Tech-Aktien: Neue Verkaufswelle droht Swan will sich davon abgrenzen und sieht sich künftig vielmehr als Ansprechpartner für jegliche Wachstumsunternehmen. „Wir wollen mit unseren eigenen Kunden stark wachsen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es große oder kleine Unternehmen sind“, sagte David Frei, der für den DACH-Raum verantwortlich ist. Zudem verspricht Swan, dass Geschäftskunden bereits innerhalb von drei Wochen startklar seien. „Sie können dann direkt Konten für ihre Kunden eröffnen“, sagte Frei. Fünf Mitarbeiter sowie fünf Kunden – darunter die virtuelle Vermögensverwaltung Ride Capital – konnte Swan in Deutschland bereits gewinnen. Bis Ende des Jahres sollen es laut Frei zehn Geschäftskunden werden. Mehr: Hohe Kosten belasten Ergebnis von Solaris – Berliner Fintech ändert Strategie Hinweis an die Redaktion >>