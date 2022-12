Fintech Taschengeld-App Bling sammelt 3,5 Millionen Euro ein – und will den „deutschen Markt erobern“

Frankfurt Die Taschengeld-App Bling trotzt der aktuellen Krise: Das Berliner Fintech sammelt 3,5 Millionen Euro von Investoren ein und steigert seine Bewertung nach eigenen Angaben auf eine achtstellige Summe, wie das Handelsblatt vorab erfuhr. Eine konkrete Zahl wollte das Unternehmen nicht nennen.

„Seit Tag eins setzen wir auf ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Auch deshalb konnten wir gegen den allgemeinen Trend eine so starke Seed-Finanzierung abschließen“, sagte Mitgründer und CEO Nils Feigenwinter. Als Seed-Runde wird die zweite Finanzierungsrunde eines Unternehmens bezeichnet.

In der Tat sind Wagniskapitalgeber nach dem Rekordjahr 2021 in diesem Jahr angesichts von Zinswende, Ukrainekrieg und steigender Inflation deutlich zurückhaltender. Das betrifft vor allem konsumentenorientierte Fintechs (B2C), zu denen auch Bling zählt. Doch im Gegensatz zu anderen Firmen haben die Berliner von Beginn an ausschließlich auf ein Bezahlmodell gesetzt.

So bietet die Firma seit Sommer dieses Jahres eine App sowie eine Prepaid-Karte (Bling-Karte) an. Eltern können so etwa Taschengeld in die App überweisen, die Kinder und Jugendlichen können dann im Anschluss selbstständig damit bezahlen. Das Mindestalter beträgt dabei sieben Jahre.

„Oft sind wir die erste digitale Banking-Erfahrung“, sagt Feigenwinter, der das Unternehmen 2021 im Alter von 20 Jahren gemeinsam mit Leon Stephan gründete. „Über Jahrzehnte wurden Familien als Zielgruppe vernachlässigt. Das ändern wir.“

Eltern behalten die Kontrolle

Bei der Bezahlkarte arbeitet Bling mit dem Banking-as-a-service-Anbieter Treezor zusammen, einem Tochterunternehmen der französischen Bank Société Generale. Eltern können stets die Ausgaben kontrollieren und Limits festlegen. Auch erledigte Aufgaben im Haushalt wie etwa Fenster putzen oder Rasen mähen lassen sich so belohnen.

Die App kostet 2,99 Euro monatlich pro Kind. Nach eigenen Angaben nutzen knapp sechs Monate nach dem Start etwa 10.000 Familien die App aktiv.

Wie groß das Potenzial ist, zeigen Wettbewerber in den USA. So sammelte etwa das Fintech Greenlight im vergangenen Jahr 260 Millionen Dollar, unter anderem vom bekannten US-Investor Andreessen Horowitz, ein – und steigerte seine Bewertung auf etwa 2,3 Milliarden Dollar. Greenlight bietet unter anderem eine Debitkarte für Kinder an. Fünf Millionen Eltern und Kindern nutzen die App.

Feigenwinter will sich zunächst allerdings auf Deutschland konzentrieren: „Wir wollen den deutschen Markt erobern und mittelfristig in jedem vierten Kinderzimmer eine Bling-Karte haben“, sagte er. Angeführt wird die neue Finanzierungsrunde vom niederländischen Investor Peak. Zuvor konnte das Berliner Fintech allerdings auch die Unternehmerinnen und Business-Angels Lea-Sophie Cramer und Verena Pausder sowie Fußballweltmeister Andre Schürrle gewinnen.

Mit dem eingenommenen Geld will Bling nun vor allem weiter wachsen. Dazu ist etwa auch bereits ein Sparangebot zur Geburt geplant.

