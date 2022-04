Fintech Zahlungsdienstleister Wise hebt Gebühren an

Der britische Zahlungsdienstleister bietet Überweisungen in andere Währungen vergleichsweise günstig an. Nun aber erhöht das Fintech die Preise für bestimmte Geldtransfers.

Frankfurt, New York Der britische Zahlungsdienstleister Wise erhöht die Preise für Überweisungen aus dem Euro-Raum. „Die Gebühren für Überweisungen auf unseren europäischen Routen sind gestiegen“, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens, das zu den erfolgreichsten europäischen Finanz-Start-ups (Fintechs) gehört.

Zudem greift für private Kundinnen und Kunden eine Gebühr, eine Art Verwahrentgelt, von 0,9 Prozent auf dem Multiwährungskonto nun bereits ab Summen oberhalb von 3000 Euro. Zuvor lag die Grenze bei 15.000 Euro.

Wise hatte Nutzerinnen und Nutzern die Gebührenanhebung vor einigen Tagen mitgeteilt. Die neuen Preise und der geringere Freibetrag gelten seit Dienstag. Ein Wise-Sprecher sagte dazu: „Wir bedauern diese Anpassungen und arbeiten daran, unsere Gebühren so schnell wie möglich wieder zu senken.“

In der Vergangenheit habe es vereinzelt bereits Gebührenerhöhungen gegeben. Der Durchschnittspreis sei aber beispielsweise zwischen dem dritten Quartal 2020 und dem vierten Quartal 2021 gefallen.

Jetzt die besten Jobs finden und per E-Mail benachrichtigt werden.

Wise, das bis vor gut einem Jahr „Transferwise“ hieß, begründet die höheren Preise mit zusätzlichen Verifizierungsprüfungen und mit den stärkeren Schwankungen am Devisenmarkt. Der Unternehmenssprecher verwies darauf, dass Wise seine Rolle und Verantwortung im Kampf gegen Finanzkriminalität ernst nehme.

Man verbessere die Maßnahmen zur Verifizierung von Kunden fortlaufend. „Dies kann mitunter zu steigenden Kosten führen.“

Überweisungen von Euro in Dollar kosten mehr

Konkret kostet beispielsweise eine Überweisung von 10.000 Euro, bei der der Empfänger Dollar erhält, nun 47,32 Euro – fast sechs Euro mehr als zuvor. Wise zeigt diese Veränderung auf seiner Internetseite und vergleicht dabei die alte und neue Gebühr je nach Betrag.

Bei einer entsprechenden Überweisung von 5000 Euro fällt ein Entgelt von 23,93 Euro an – knapp drei Euro mehr als zuvor. Befindet sich das Empfängerkonto außerhalb der USA, werden hier zusätzlich 2,90 Dollar fällig.

Wise reklamiert für sich vergleichsweise günstige und unkomplizierte Auslandsüberweisungen. Auf dem Multiwährungskonto von Wise können Nutzer Geld in 29 Währungen halten und einfach Beträge in verschiedenen Währungen senden und empfangen. Es handelt sich um ein sogenanntes Zahlungskonto, das für Zahlvorgänge genutzt wird, aber nicht um ein Girokonto. Zudem kann man über Wise eine Visa-Debitkarte erhalten.

Viele deutsche Banken und Sparkassen berechnen privaten Kunden Minuszinsen von 0,5 Prozent, oftmals oberhalb von 10.000 Euro oder auch 5000 Euro, und nennen als Begründung den negativen Einlagenzins der Europäischen Zentralbank von 0,5 Prozent. Wise liegt mit den 0,9 Prozent allerdings deutlich darüber, und der Freibetrag ist relativ niedrig.

Der Wise-Sprecher sagte dazu: „Damit reagieren wir auf das anhaltende Niedrigzinsumfeld und die gestiegenen Kosten, größere Euro-Beträge für unsere Kundinnen und Kunden zu halten.“ In zahlreichen anderen Währungen könne Geld „ohne Limits und ohne Gebühren gehalten werden“.

Im Juli vergangenen Jahres war Wise in London über eine sogenannte Direktplatzierung an die Börse gegangen. Das 2010 gegründete Unternehmen erreichte direkt nach der Aktienplatzierung einen Börsenwert von 7,95 Milliarden Pfund (rund 9,5 Milliarden Euro). Es war damals der größte Börsengang einer Technologiefirma in der britischen Finanzmetropole.

Wise rutschte an der Börse ab

Der Aktienkurs hatte bis in den Herbst noch zugelegt, ist seitdem aber abgerutscht. Der Börsenwert liegt derzeit nur noch bei etwa 4,2 Milliarden Pfund.

Bei einer Direktplatzierung kommen nur die Anteile in den Handel, die bestehende Aktionäre verkaufen wollen. Es werden keine neuen Aktien herausgegeben.

Wise war die erste Direktplatzierung in London. In den USA ist diese Form des Börsengangs schon länger üblich.

Mehr: N26-Co-Gründer Tayenthal zu Kontoschließungen: „Möchte mich aufrichtig entschuldigen“