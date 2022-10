Steigende Zinsen und die Angst vor einer Rezession setzen den Markt für Übernahmefinanzierungen unter Druck. Die Aussichten für das Jahr 2023 sind düster.

Angesichts der vielen Unsicherheitsfaktoren agieren Banken zunehmend zurückhaltender. (Foto: imago images/Cavan Images) Frankfurter Bankenviertel aus der Vogelperspektive

Frankfurt Sie waren der Treibstoff für die Rekordjagd bei Fusionen und Übernahmen. Die Nullzinspolitik der Notenbanken sorgte dafür, dass Unternehmenskäufer bei „Mergers and Acquisitions“ (M&A) auf sehr günstige sogenannte Leveraged Loans setzen konnten, also Kredite für bereits hochverschuldete Unternehmen oder Firmen mit schlechter Bonität. Doch mit dem Ukrainekrieg, den steigenden Zinsen und den Aussichten auf eine Rezession ist der Markt für solche Darlehen extrem unter Druck geraten.

In den ersten drei Quartalen sind diese Kredite weltweit um 38 Prozent von 1,22 Billionen auf 761,9 Milliarden Dollar gesunken. Das geht aus einer Analyse des Datenanbieters Refinitiv für das Handelsblatt hervor.

Vor allem in den USA und in Europa stellen sich die Marktteilnehmer auf steigende Forderungsausfälle als Folge der konjunkturellen Abkühlung ein. Deshalb finden Übernahmefinanzierungen kaum noch statt. Denn die rasch steigenden Energiekosten könnten in Europa schon im vierten Quartal für mehr Zahlungsausfälle bei den Unternehmen sorgen.

