Förderbank KfW-Chef Stefan Wintels will mehr als ein Krisenmanager sein

Wintels möchte nicht nur in Not geratene Energiekonzerne retten, sondern auch Zukunftstechnologien und den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft vorantreiben.

Der KfW-Chef hält die Folgen des Krieges in der Ukraine für „fundamentaler, struktureller und langfristiger“ als bei Covid. (Foto: dpa) Stefan Wintels

Frankfurt Stefan Wintels kennt sich aus mit turbulenten Zeiten. In der Finanzkrise war er als Investmentbanker an der staatlichen Rettung von Geldhäusern beteiligt. Heute soll er als Vorstandschef der staatlichen Förderbank KfW dazu beitragen, den Energiekonzern Uniper und andere wegen des Ukrainekriegs in Bedrängnis geratene Unternehmen zu stützen.

Wintels findet die derzeitige Lage noch schwieriger als einst die Finanzkrise, da von den Kriegsfolgen fast alle Branchen und Lieferketten weltweit betroffen sind. Auch mit dem Ausbruch von Corona lasse sich die aktuelle Situation nicht vergleichen, sagte der 55-Jährige am Mittwochabend beim Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW). „Die Folgen des Krieges in der Ukraine sind fundamentaler, struktureller und langfristiger.“