Förderbank KfW-Umfrage: Unternehmen kommen wieder etwas leichter an Kredite

Trotz der anhaltenden Krise haben sich die Finanzierungsbedingungen für Firmen aus der Euro-Zone verbessert. Bei Dienstleistern und im Einzelhandel bleibt es angespannt.

Das Finanzierungsklima bleibe aber unter dem Niveau der Vorkrisenjahre. (Foto: dpa) Kreditvertrag

Frankfurt Unternehmen gelangen nach einer Umfrage der KfW wieder etwas besser an Kredite. Rund 41 Prozent der befragten Firmen bewerteten den Zugang zu Darlehen als leicht, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung der staatlichen Förderbank hervorgeht. In der vorjährigen Befragung während der Coronakrise hatten dagegen nur rund 35 Prozent der Firmen den Zugang als leicht beurteilt.

„Nach einem deutlichen Einbruch in der Corona-Pandemie hat sich das Finanzierungsklima für Unternehmen und Betriebe bis zum Frühjahr dieses Jahres wieder verbessert,“ erklärte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. Rund 24 Prozent der Firmen bewerteten die Aufnahme von Krediten als schwierig – etwa zwei Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. An der Erhebung zwischen Dezember 2021 und April 2022 nahmen insgesamt 1700 Unternehmen teil.

Das Finanzierungsklima bleibe aber unter dem Niveau der Vorkrisenjahre, erklärte die KfW. Vor allem bei den Dienstleistern und im Einzelhandel sei es nach wie vor angespannt. Mehr als 40 Prozent der befragten Dienstleistungsfirmen bewerteten den Zugang zu Krediten als problematisch, weniger als 24 Prozent beurteilten ihn als leicht. Im Einzelhandel, im Groß- und Außenhandel und auch im Verarbeitenden Gewerbes sei der Kreditzugang etwas positiver bewertet worden. Im Bausektor seien am wenigsten Beschränkungen wahrgenommen worden. Köhler-Geib wies auf die Herausforderungen für die Unternehmen aufgrund des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise hin. „Die schlechteren Konjunkturaussichten und die steigenden Zinsen zur Eindämmung der Inflation dürften sich perspektivisch negativ auf das Finanzierungsumfeld und den Kreditzugang der Unternehmen auswirken," fügte sie hinzu. Der Umfrage zufolge ist die Kreditnachfrage im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Lediglich 44 Prozent der befragten Unternehmen hätten 2021 Kreditverhandlungen geführt, fast ein Drittel weniger als 2020. Zu Beginn der Corona-Krise war die Kreditnachfrage kräftig nach oben geschnellt. Damals galt es für Unternehmen, Liquiditätsschwierigkeiten infolge der Lockdowns zu vermeiden.

Die Europäische Zentralbank (EZB) achtet genau darauf, wie sich die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen in den Euro-Ländern entwickeln. Denn diese sind für die Währungshüter ein wichtiger Faktor bei ihren Entscheidungen, wie locker oder straff die Geldpolitik gestaltet werde soll.