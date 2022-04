Förderbank KfW will mit Fördergeld mehr Wirkung erzielen – Ukrainekrieg dürfte Nachfrage steigern

Frankfurt Nach einem Förder-Rekord im Pandemiejahr 2020 ist das Neugeschäft der Förderbank KfW im vergangenen Jahr wieder deutlich gesunken. Das Fördervolumen sank um rund ein Fünftel auf 107 Milliarden Euro. Das ist der „deutlich geringeren Nachfrage nach Coronahilfen“ geschuldet und damit aus Sicht des neuen KfW-Chefs Stefan Wintels erst einmal eine erfreuliche Nachricht.

Die Lage könnte sich schnell wieder ändern: Neue KfW-Kredite sind Teil eines Hilfspakets der Bundesregierung, das Unternehmen helfen soll, die unter den Folgen des Ukrainekriegs und der Abkopplung von Russland leiden. „Die fortdauernde Pandemie und der furchtbare Krieg in der Ukraine lassen erhebliche Belastungen für Wirtschaft und Gesellschaft erwarten“, sagte Wintels. Die KfW werde daher auch weiterhin mit ihren Programmen und Finanzierungen ihrer Verantwortung als Transformations- und Förderbank gerecht werden.

Die Förderbank stellt sich gestärkt der neuen Krise: Nach einem Gewinneinbruch im ersten Corona-Jahr verdiente das Institut 2021 rund 2,2 Milliarden Euro. Direkt vom Krieg betroffen ist die KfW kaum. Sie hatte ihr Engagement so wie viele Banken nach der Krim-Annexion durch Russland zurückgefahren.

Per Ende Februar lag das Netto-Risiko gegenüber Russland, Belarus und der Ukraine in Höhe von 0,8 Milliarden Euro. Das KfW-Risiko sei gut besichert und daher insgesamt für die Bank beherrschbar, erklärte die Förderbank in einer Präsentation. Das Rest-Risiko liegt laut Wintels im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Mit Blick auf die KfW-Repräsentanzen in Kiew und Moskau erklärte die Bank, dass die Büroleiter und die weiblichen ukrainischen Führungskräfte sich inzwischen außer Landes befinden würden.

Seit 150 Tagen führt der ehemalige Investmentbanker Wintels nun die staatliche Förderbank, die zu 80 Prozent dem Bund und zu 20 Prozent den Bundesländern gehört. Wintels Start war turbulent – und das lag nicht alleine am Ukrainekrieg. Schon vor seinem Amtsantritt hatte die Vorständin für das Inlandsgeschäft, Ingrid Hengster, ihren Weggang angekündigt. Am Donnerstag konnte die KfW dann mitteilen, dass Katharina Herrmann, eine langjährige ING-Managerin, ihr nachfolgt.

Starke Nachfrage nach Sanierungsförderung

Der nächste Schlag folgte zu Jahresbeginn: Da stoppte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wegen einer Antragsflut und fehlender Mittel die sehr beliebten Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren der KfW-Förderbank vorzeitig kurz vor Ende der Antragsfrist. Nach heftigen Protesten entschied die Bundesregierung, dass bis zu einem bestimmten Stichtag eingegangene Anträge doch noch bearbeitet werden.

Seit dem 22. Februar nimmt die KfW außerdem wieder Anträge für die Förderung energieeffizienter Sanierungen entgegen. Die Nachfrage sei hoch und liege bei 300 Millionen Euro wöchentlich, sagte Wintels. Das sei erfreulich, weil „gerade die Sanierung auf die klimapolitischen Ziele einzahlt“.

Wintels versprach, dass es künftig keine solche Hauruck-Aktionen mehr geben soll. Fehler im juristischen Sinne hat die KfW sich nach seinen Worten nicht vorzuwerfen. Der Chef versicherte aber, dass die Förderbank das Thema intern aufgearbeitet und ihre Schlüsse daraus gezogen habe. Details blieb Wintels dabei schuldig. Seine Erkenntnisse dürften allerdings in das Modernisierungsprogramm eingeflossen sein, das er am Freitag präsentierte.

Um auch künftig den Folgen des Klimawandels zu begegnen und Innovationen fördern zu können, muss sich die KfW aus Wintels Sicht ändern. Die staatlichen Mittel, die der KfW für die Förderung ihrer Ziele zur Verfügung stünden, seien begrenzt. „Es geht darum, mit jedem Förder-Euro auch privates Kapital zu hebeln.“

Außerdem werde die KfW einen erhöhten Fokus auf das Wirkungsmanagements legen. „Es wird darauf ankommen, die Wirkungsdividende auf einen Euro Förderung zu erhöhen“, sagte er. Die Neuregelung der Wohnungsförderung, die 2023 in Kraft trete, sei dafür ein gutes Beispiel.

Mehr digitale Prozesse geplant

Die KfW ist laut Wintels zwar leistungsstark, müsse sich aber auch transformieren, um den neuen und höheren Ansprüchen gerecht zu werden. Teil des vom Vorstand beschlossenen Modernisierungsprogramms ist die Modernisierung der IT-Systeme sowie eine stärkere Digitalisierung der Prozesse. Der KfW-Chef kündigte an, die Zuschussvergabe zu automatisieren. Außerdem will die Förderbank ein digitales Kundenportal aufbauen.

Auch organisatorisch ändert sich einiges: Die Bearbeitung von Neukrediten und Bestandskrediten, bislang auf unterschiedliche Vorstandsdezernate verteilt, werden gebündelt und künftig von der IT-Vorständin Melanie Kehr geleitet. Bislang waren für die Bestandskredite Finanzvorstand Bernd Loewen zuständig, die Bearbeitung der Neukredite lag beim für die Inlandsförderung zuständigen Vorstand.

Durch die Neuaufstellung wird die Kreditbearbeitung nun auch organisatorisch vom Vertrieb getrennt, bei anderen Banken ist das längst Standard. Die Neuordnung im Vorstand soll im dritten Quartal umgesetzt werden.

