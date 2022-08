Folgen der Inflation Sparkassen verzeichnen Rekord beim Verkauf von Wertpapieren

Sparkassen-Kunden setzen wegen der hohen Inflation und steigender Herausforderungen bei der Immobilienfinanzierung verstärkt auf Aktien und Anleihen.

Die Sparkassen haben im ersten Halbjahr unter dem Strich Wertpapiere im Wert von 16 Milliarden Euro verkauft – ein neuer Rekord. (Foto: dpa) Sparkassen-Schriftzug

Frankfurt Angesichts hoher Inflationsraten und steigender Herausforderungen beim Bau und Kauf von Immobilien investieren immer mehr Sparkassenkunden in Aktien und Anleihen. Bei den westfälischen Sparkassen flossen im ersten Halbjahr erstmals mehr Gelder in Wertpapiere als in den Einlagenbereich.

Während sich die Nachfragedynamik bei Wohnimmobilen abschwäche und der Einlagenboom abebbe, seien Wertpapiere stark gefragt, sagte Liane Buchholz, die Präsidentin des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe, am Montag. „Wir erleben unsichere und unklare Zeiten. Das spiegelt das Anlegerverhalten wider.“

Bei den westfälischen Sparkassen stieg der Nettoabsatz von Aktien im ersten Halbjahr um 60 Prozent auf 224 Millionen Euro. Bei festverzinslichen Wertpapieren betrug der Nettoabsatz sogar 285 Millionen Euro nach einem Minus von 58 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2021.