Fondsgesellschaft Aktionärsberater kritisieren Abfindungspaket für Ex-DWS-Chef Wöhrmann

Glass Lewis empfiehlt den Aktionären, den Vergütungsbericht abzulehnen. Der Grund: Der frühere Chef der Deutsche-Bank-Tochter habe zum Abschied zu viel Geld kassiert.

Der ehemalige DWS-Vorstandschef erhielt eine Abfindung in Höhe von 8,15 Millionen Euro. (Foto: dpa) Asoka Wöhrmann

Frankfurt Der Fondsgesellschaft DWS droht neuer Ärger auf der Hauptversammlung. Der einflussreiche Aktionärsberater Glass Lewis rät den Anteilseignern der Deutsche-Bank-Tochter nach Informationen aus Finanzkreisen bei dem Treffen am 15. Juni den Vergütungsbericht abzulehnen. Grund: Das nach Meinung von Glass Lewis überzogene Abfindungspaket für den ehemaligen DWS-Vorstandschef Asoka Wöhrmann.

Bis Mitte vergangenen Jahres stand Wöhrmann an der Spitze der DWS, dann musste er wegen einer Greenwashing-Affäre seinen Posten aufgeben. Die ehemalige Nachhaltigkeitschefin der DWS, Desiree Fixler, hatte der Fondsgesellschaft vorgeworfen, dass sie ihr Engagement für ökologische und sozialverträgliche Investments systematisch übertreibe. Die DWS wies die Vorwürfe zurück, doch die Aufseher in den USA und in Deutschland nahmen Ermittlungen auf.