Fondsgesellschaft Medienberichte: DWS ernennt neuen Chef des US-Geschäfts

Laut Bloomberg will die DWS künftig verstärkt in das US-Geschäft mit börsennotierten Fonds investieren. Der neue Chef behält zusätzlich seinen Sitz in der Geschäftsführung.

Die Fondstochter der Deutschen Bank hat Dirk Görgen zum neuen Chef des US-Geschäfts ernannt. (Foto: dpa) Vermögensverwalter DWS

Die DWS Group hat Dirk Görgen zum Chef des US-Geschäfts berufen. Er soll den Bereich ausbauen, auf den bei den Frankfurtern bereits ein Viertel des verwalteten Vermögens entfällt. Görgen wird im Januar die Nachfolge von Mark Cullen antreten, der sich aus der Fondstochter der Deutsche Bank AG zurückzieht. Görgen geht nach New York, behält jedoch seinen Sitz in der Geschäftsführung der DWS und bleibt auch Chef des Bereichs Client Coverage, wie ein Bloomberg vorliegendes Memo an die Beschäftigte zeigt.