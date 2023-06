Franken-Kredite 342 Millionen Euro: Polnische Tochter verhagelt Commerzbank das Ergebnis

Die M-Bank muss die Risikovorsorge für Franken-Kredite nach einem EuGH-Urteil erneut aufstocken. Aus den USA gibt es dagegen eine positive Nachricht.

Am Ziel der deutschen Muttergesellschaft, das Ergebnis im laufenden Jahr deutlich zu steigern, ändere die Abschreibung vorerst nichts, erklärte die Commerzbank. (Foto: Reuters) Commerzbank

Frankfurt Die Commerzbank muss bei ihrer polnischen Tochter M-Bank erneut hohe Belastungen verarbeiten. Das Institut werde die Risikovorsorge für Franken-Kredite im zweiten Quartal um 342 Millionen Euro aufstocken, teilte das Institut am Freitagabend mit. Die zusätzliche Vorsorge werde sich in entsprechender Höhe negativ auf das operative Ergebnis der Commerzbank auswirken.

Hintergrund ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), das polnischen Bankkunden im Streit um die umstrittenen Frankenkredite Mitte Juni den Rücken gestärkt hatte. Die Richter entschieden, dass Kunden bei missbräuchlichen Klauseln in Kreditverträgen unter bestimmten Umständen eine Entschädigung von der Bank verlangen können.

Aufgrund niedriger Zinsen in der Schweiz hatten viele Polen einst Franken-Kredite aufgenommen, um ihr Haus zu finanzieren. Dann verlor die Landeswährung Zloty gegenüber dem Franken stark an Wert, wodurch die Belastungen für die Kreditnehmer stiegen. In vielen Fällen übersteigt das Volumen der Hypothek inzwischen den Wert der Immobilie.