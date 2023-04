Frankfurter Fintech Finanzguru sammelt 13 Millionen Euro ein – und kann Bewertung mehr als verdoppeln

Frankfurt Finanzguru erhält frisches Kapital: Das Frankfurter Fintech hat in einer Finanzierungsrunde 13 Millionen Euro eingesammelt. Finanzkreisen zufolge steigt die Bewertung auf 80 Millionen Euro. Zuletzt hatte das Unternehmen im Januar des vergangenen Jahres acht Millionen Euro eingesammelt und wurde mit etwa 32 Millionen Euro bewertet.

Dabei hätten die Gründer nach eigenen Angaben noch mehr Geld einsammeln können. „Die Nachfrage war deutlich höher als das Angebot. Wir wollten aber nicht mehr Anteile am Unternehmen abgeben“, sagte Co-Chef Benjamin Michel im Gespräch mit dem Handelsblatt. Michel hat Finanzguru 2015 zusammen mit seinem Zwillingsbruder Alexander gegründet und leitet es auch gemeinsam mit ihm.

Angeführt wird die neue Finanzierungsrunde von Paypal Ventures, der Risikokapitaltochter des US-Onlinebezahldienstes Paypal, sowie dem Frühphasen-Investor SCOR Ventures. Aber auch die Bestandsinvestoren, zu denen etwa die Deutsche Bank zählt, haben sich erneut beteiligt.

Das Unternehmen wurde dadurch bekannt, weil die Gründer im Herbst 2018 in der Vox-Gründershow „Höhle der Löwen“ auftraten – und Juror und Unternehmer Carsten Maschmeyer mit einer Million Euro bei Dwins einstieg, so wie das Fintech eigentlich hieß.

Konkret können Finanzguru-Kunden ihre Bankkonten mit der App des Multibanking-Anbieters verknüpfen. Das Fintech kann dann einen genauen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben sowie die Verträge der Kunden geben. „Unser Ziel ist es, den Kunden eine detaillierte Finanzübersicht zu geben. Ein Haushaltsbuch wird dadurch hinfällig“, sagte Michel.

Finanzguru konkurriert mit Outbank und Finanzblick

Die App ist in der Basisversion kostenlos. Wer allerdings Zusatzfunktionen, wie etwa den voraussichtlichen Kontostand am Monatsende, nutzen will, der muss für die Premium-Mitgliedschaft „Finanzguru Plus“ 2,99 Euro im Monat bezahlen.

Damit konkurriert das Unternehmen mit anderen Multibanking-Apps wie etwa Outbank oder Finanzblick, aber auch mit Banken. So bietet etwa auch die Commerzbank eine Analyse der eigenen Finanzen an und ordnet die Umsätze automatisch in Kategorien ein, so wie es auch bei dem Frankfurter Fintech der Fall ist.

Finanzguru berät die Kunden auch bei Versicherungs- und Finanzprodukten auf Basis der analysierten Kontodaten. „Wir wollen das beste Angebot für unsere Kunden finden“, sagte Michel. „Durch die Analyse der Konten lässt sich beispielsweise erkennen, ob der Kunde eine zu teure Versicherung hält oder ob überhaupt alle essenziellen Versicherungen vorhanden sind.“

Dieser Service ist nach eigenen Angaben für den Kunden kostenlos. Geld verdient das Unternehmen über Provisionen, die es dann von den jeweiligen Versicherungen erhält. Allerdings konkurriert Finanzguru auch dabei mit anderen Akteuren auf dem Markt, wie etwa dem Frankfurter Versicherungsmanager Clark.

„Wir vereinen auf unserer Finanzplattform die umfangreichsten Analyse- und Prognosefunktionen und sind bei der Finanzberatung vollkommen unabhängig“, so Michel. Das sei der große Vorteil.

Finanzguru macht noch Verluste

Nach eigenen Angaben hat Finanzguru aktuell 1,5 Millionen Nutzer. Wie viele Kunden die App allerdings auch jeden Monat aktiv nutzen, wollten die beiden Gründer nicht sagen. Lediglich, dass 100.000 von ihnen auch Finanz- und Versicherungsprodukte über die App abschließen.

2021 lag der Verlust laut Geschäftsbericht bei 2,3 Millionen Euro. Profitabel ist das Unternehmen nach eigenen Angaben auch aktuell noch nicht. Das liegt laut Michel daran, dass man „viel Geld“ in Marketing investiere, um weiter schnell zu wachsen. Operativ sei man bereits profitabel, so der Mitgründer. Die Gründer wollten sich nicht dazu äußern, wie hoch der Verlust im abgelaufenen Geschäftsjahr war.

Der Umsatz hat sich im vergangenen Jahr verdreifacht und lag damit bei etwa fünf Millionen Euro. Aktuell erzielt das Unternehmen nach eigenen Angaben auf das Jahr hochgerechnete Umsätze von über zehn Millionen Euro. Auch das nun eingenommene Geld will das Fintech künftig vor allem für das Wachstum einsetzen. Der Fokus liege dabei auf Deutschland, so Michel. „Hier sehen wir noch viel Wachstumspotenzial“, sagte er.

Ebenso wie im Bereich Zahlungen. So hat das Unternehmen vergangenes Jahr eine Lizenz als Zahlungsauslösedienst bei der deutschen Finanzaufsicht Bafin beantragt. Diese steht nach eigenen Angaben aktuell noch aus. Damit könnte Finanzguru künftig auch Zahlungen für Kunden durchführen.

Von der 2019 eingeführten Debit-Karte verabschiedet sich das Unternehmen Ende April allerdings wieder. „Die Karte wurde von den Kunden nicht wie erwartet nachgefragt, weshalb wir sie wieder vom Markt nehmen“, so Michel.

