Frankfurter Onlinebroker Bafin schickt Sonderprüfer zu Flatexdegiro – und verhängt Millionenstrafe

Die Finanzaufsicht hatte teils schwerwiegende Mängel bei dem Onlinebroker festgestellt. Unabhängig davon muss das SDax-Unternehmen eine Geldstrafe zahlen. Die Aktie verliert deutlich.

Die Finanzbehörde hat ihren Prüfungsbericht dem Unternehmen bereits im November vorgelegt. (Foto: Reuters) Logo der Bafin

Frankfurt Die deutsche Finanzaufsicht nimmt Flatexdegiro stärker ins Visier: Die Bafin setzt einen Sonderprüfer beim Frankfurter Onlinebroker ein, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Die Maßnahme geht auf eine Sonderprüfung aus dem vergangenen Jahr zurück. Dabei hatte die Bafin bei der Flatexdegiro Bank, einem hundertprozentigen Tochterunternehmen von Flatexdegiro, schwerwiegende Mängel „im internen Kontrollsystem, im aufsichtlichen Meldewesen und in der Geldwäscheprävention“ festgestellt.

Nun muss das Unternehmen Maßnahmen ergreifen, um die Mängel zu beseitigen und eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation herzustellen. Der Sonderbeauftragte überwacht künftig die Umsetzung der Maßnahmen.

„Die Prüfung selbst ist abgeschlossen“, teilte ein Flatexdegiro-Sprecher mit. Das Unternehmen befinde sich aktuell in der Konzipierung sowie Umsetzung erster Maßnahmen zur Behebung der Mängel, so der Sprecher weiter. „Dass die Bafin hierfür einen Sonderbeauftragten eingesetzt hat, empfinden wir als ausgesprochen hilfreich, um von Anfang an eine enge Begleitung der Projekte zu gewährleisten“, heißt es weiter. Der Sonderprüfer kommt von der Prüfungsgesellschaft Mazar.