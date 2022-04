Französische Großbank Société Générale verkauft Russlandtochter Rosbank

Frankfurt, Berlin Knapp sechs Wochen nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine zieht auch die Société Générale (SocGen) Konsequenzen: Die französische Großbank trennt sich von ihrem Russlandgeschäft. Das teilte die Bank am Montag mit.

Demnach verkauft SocGen ihre Russlandtochter Rosbank sowie deren Versicherungstöchter an den russischen Milliardär Wladimir Potanin. Mit der Vereinbarung ziehe sich SocGen geordnet aus Russland zurück und gewährleiste gleichzeitig Kontinuität für ihre Mitarbeiter und Kunden, heißt es in der SocGen-Mitteilung weiter.

Potanin ist ein „klassischer“ Oligarch: Er gehörte zur „Semibankirschina“, den sieben Bankiers, die mit der Regierung von Boris Jelzin Mitte der 1990er-Jahre den schmutzigen „Loans for Shares“-Deal ausgehandelt hatten. Dabei gaben die sieben Bankiers dem klammen Staat Kredite, die er nicht zurückzahlen konnte, und im Gegenzug konnten die Oligarchen die Unternehmen behalten, mit denen die Darlehen besichert wurden.

Im Falle von Potanins damaliger Uneximbank war dies der Metallriese Norilsk Nickel hinter dem Polarkreis. Dort werden nicht nur gigantische Mengen des namensgebenden Nickels gewonnen, sondern auch Palladium, Platin und weitere Metalle. Aktuell hält Potanin noch etwa 35 Prozent der Anteile an Norilsk Nickel.

Das auf Milliardärsranglisten spezialisierte US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ taxiert Potanin aktuell auf ein Vermögen von 17,3 Milliarden Dollar. Damit gehört er zu den reichsten Russen, weil sein geschätztes Vermögen durch den Krieg nicht so stark gesunken ist wie das anderer. So steht etwa Alexej Mordaschow, Stahlmagnat und Tui-Investor, auf den Sanktionslisten des Westens. Sein Vermögen wurde zuvor auf 29,1 Milliarden Dollar geschätzt.

Unexim und Potanins Interros-Gruppe kauften 1998 – im Jahr des russischen Staatsbankrotts – das in Rosbank umbenannte Geldhaus. SocGen stieg 2006 bei der Rosbank ein und erwarb zwei Jahre später die Mehrheit an der Bank. Nun geht das Geldinstitut erneut an seinen früheren Eigentümer. Pontanin erwirbt die Rosbank über seine Holding Interros Capital. Die Behörden müssen dem Deal allerdings noch zustimmen. Das französische Geldinstitut mit Sitz in Paris erwarte den Abschluss dann in den kommenden Wochen. Während Kanada Sanktionen gegen Potanin verhängt hat, steht der Milliardär aktuell auf keiner EU-Sanktionsliste.

Für SocGen ist der Verkauf ein Verlustgeschäft: Die Bank muss nach eigenen Angaben etwa zwei Milliarden Euro abschreiben. Die Belastung werde aber weitgehend davon aufgefangen, dass die Risiken innerhalb Russlands aus der Bilanz der Bank verschwinden, teilte das Institut mit. Diese hatten Ende Dezember bei rund 15,4 Milliarden Euro gelegen.

Zudem zahle der Käufer nachrangige Schulden der Russlandtochter zurück. Die harte Kernkapitalquote (CET1) sinkt unterm Strich nach eigenen Angaben somit um 0,2 Prozentpunkte, Ende Dezember lag sie bei 13,7 Prozent – und damit über der regulatorischen Mindestanforderung.

Aktie mit Kurssprung

Bei den Anlegern kam die Nachricht entsprechend gut an. Am Montagmorgen legte die Aktie der SocGen zeitweise um mehr als acht Prozent zu, zuletzt notierte sie noch mehr als sechs Prozent im Plus. Seit Mitte Februar waren die Papiere stark unter Druck geraten – und verloren seitdem 38 Prozent.

Trotz der zusätzlichen Belastung hält das Geldinstitut an seiner Ausschüttungspolitik für 2021 fest: So will die Bank weiterhin eine Dividende in Höhe von 1,65 Euro je Aktie ausschütten und plant ebenso auch noch mit ihrem Aktienrückkauf über etwa 915 Millionen Euro.

2021 erzielte die Bank in Russland ein Ergebnis von 152 Millionen Euro. Insgesamt lag der Nettogewinn bei 5,6 Milliarden Euro.

Mitte März hatte Vorstandschef Frédéric Oudéa signalisiert, in Russland flexibel zu bleiben, ohne sich jedoch anderen europäischen Banken anzuschließen. Zahlreiche westliche Banken hatten wegen des Ukrainekriegs bereits zuvor ihren Rückzug aus Russland beschlossen: BNP Paribas und Crédit Agricole stellten ihre Aktivitäten im vergangenen Monat ein, ebenso wie die US-Banken JP Morgan und Goldman Sachs.

Auch die Citigroup teilte im März mit, sich noch stärker als bislang geplant aus Russland zurückzuziehen. Das Gesamtengagement der Citigroup in Russland belief sich Ende 2021 auf fast zehn Milliarden Dollar. Damit ist das Geldhaus die von allen US-Banken am stärksten in Russland engagierte Bank.

Die italienische Unicredit und die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) erwägen indes nur einen Rückzug aus Russland. So teilte RBI-Chef Johann Strobl Mitte März mit, alle strategischen Optionen für die Zukunft der Raiffeisenbank in Russland bis hin zu einem „sorgfältig gesteuerten Ausstieg“ aus der Raiffeisenbank in Russland zu prüfen.

Im Gegensatz dazu hält etwa die britische Großbank HSBC trotz des Ukrainekriegs weiter am Russlandgeschäft fest. „Wir haben die Aufgabe, unsere internationalen Kunden bei ihren Entscheidungen über ihre Geschäftstätigkeit in Russland in den kommenden Wochen zu unterstützen“, heißt es in einem Statement der Bank.

HSBC hat in Russland laut eigenen Angaben keine Niederlassung und auch kein Privatkundengeschäft. Zudem akzeptiert die Bank keine Neukunden mehr. Vielmehr konzentriert sich HSBC auf Dienstleistungen für multinationale Unternehmen.

Mehr: Moody’s sieht in Ukrainekrieg vor allem für Osteuropas Banken eine Gefahr