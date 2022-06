Fürstlich Castell‘sche Bank Bayerns ältestes Geldhaus kämpft gegen die Krise – vermögende Kunden sollen es richten

Die Adelsbank will nach Jahren der Selbstfindung geschäftlich wieder vorankommen. Dabei soll ausgerechnet ein Geschäftsmodell helfen, das in Deutschland stark umkämpft ist.

Die Fürstlich Castell‘sche Bank mit der Hauptverwaltung im fränkischen Würzburg und dem Sitz im nahegelegenen Städtchen Castell existiert seit 1774. (Foto: Andreas Reeg) Castell-Bank

Frankfurt In zwei Jahren wird die Fürstlich Castell‘sche Bank ihr 250-jähriges Jubiläum feiern. Spätestens bis dahin will Vorstandssprecher Ingo Mandt den tiefgreifenden Umbau abschließen, den die adligen Eigentümer dem Traditionshaus verordnet haben. Nach einer Reihe von Rückschlägen will sich die Bank als Vermögensmanager neu erfinden.

Nach Mandts Einschätzung zeigen die Zahlen für das vergangene Jahr, dass der Umbau Fortschritte macht. 2021 stiegen die operativen Erlöse um 14 Prozent auf 38,7 Millionen Euro. Gleichzeitig kletterten aber auch die Verwaltungsaufwendungen durch die Kosten für den Umbau deutlich um 7,9 Millionen Euro auf 33,2 Millionen.

Unter dem Strich stand ein Jahresüberschuss von 5,1 Millionen Euro nach 3,2 Millionen im Vorjahr. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg um 60 Prozent auf neun Millionen Euro. Mandt schätzt, dass sich die Kosten für den Umbau am Ende auf insgesamt zehn Millionen Euro summieren werden.