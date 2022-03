Fusionen und Übernahmen Deutsche Start-ups beweisen sich als beliebte Übernahmeziele – vor allem in den USA

Frankfurt. Innovative Firmen aus Deutschland stehen auf den Einkaufszetteln der internationalen Konzerne und Wagnisfinanzierer ganz weit oben. Die Zahl der Fusionen und Übernahmen (M&A), in die deutsche Start-ups involviert waren, stieg im vergangenen Jahr gegenüber 2020 um 90 Prozent auf 171, zeigt eine neue Analyse der Unternehmensberatung EY (Ernst & Young). Mehr als zwei Drittel der Transaktionen gingen von ausländischen Investoren aus.

„Das Interesse an deutschen Start-ups ist riesengroß – gerade im Ausland“, bekräftigt EY-Partner Thomas Prüver. „Und es sind vor allem ausländische strategische Investoren, also Unternehmen, die deutsche Jungunternehmen kaufen, um ihr eigenes Produktportfolio zu erweitern.“

Den Hauptgrund für den aktuellen Boom bei Fusionen und Übernahmen sieht Prüver im hohen Bestand an liquiden Mitteln, den die Unternehmen aufgrund ihrer zuletzt guten Geschäftsentwicklung halten. „Günstige Bedingungen für die Akquisitionsfinanzierung und der anhaltende Innovations- und Digitalisierungsdruck dürften die M&A-Aktivitäten weiter ankurbeln“, sagt der Experte – trotz der Auswirkungen des Ukrainekriegs.

Bezogen auf M&A-Aktivitäten schaffe der Krieg zwar Unsicherheit an den weltweiten Finanzmärkten. Diese könne sich mittelbar auch auf die Übernahme von Jungunternehmen auswirken, wenngleich die große Mehrheit der Start-up-Investoren nicht aus den von der Krise betroffenen Regionen komme.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Ähnlich äußert sich Lars Meyer, M&A-Partner bei der Kanzlei Freshfields. „Das Tech-Umfeld ist nicht so stark betroffen wie etwa rohstoffintensive Unternehmen, wobei manche Verkaufsprozesse sicher auch hier verlangsamt oder sogar angehalten werden“, sagt er.

Wie es kurz- bis mittelfristig weitergehe, hänge eben stark von den weiteren geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen ab. „In den Bereichen Software und Fintech sehen wir viel M&A-Aktivität, aber auch in einer Reihe anderer Tech-Sparten gibt es aus Sicht der US-Interessenten viele attraktive Ziele in Deutschland“, ergänzt Meyer.

Die größten Deals des Jahres 2021

Schon 2021 interessierten sich vor allem nordamerikanische Konzerne für deutsche Start-ups: Insgesamt zählte EY 52 Übernahmen deutscher Jungunternehmen durch US-Firmen – 38 mehr als im Vorjahr. Firmen aus dem europäischen Ausland haben 49 deutsche Start-ups gekauft, während asiatische Unternehmen nur bei drei Deals zum Zuge kamen.

Deutschland habe sich einen guten Ruf als Start-up-Standort erarbeitet und das Ökosystem auch deutlich sichtbarer gemacht, sagt Prüver. Das erhöhe die Chancen der Jungunternehmer auf einen erfolgreichen Verkauf: „Im vergangenen Jahr haben sich die Exit-Möglichkeiten massiv verbessert – sei es durch einen Börsengang oder den Verkauf an einen strategischen Investor oder Finanzinvestor. Damit floss erneut frisches Geld in das deutsche Start-up-Ökosystem, das nun investiert werden kann.“

Die beiden mit Abstand größten Akquisitionen des vergangenen Jahres: der Erwerb des Berliner Softwareanbieters Signavio durch SAP sowie der Kauf der Analytics-Plattform Adjust durch das börsennotierte US-Marketingunternehmen Applovin für geschätzt jeweils 1,2 Milliarden Dollar.

Auch die im Segment Software und Analytics tätigen Unternehmen Innosabi und Egoditor wurden übernommen. „Im In- und Ausland ist vor allem deutsche Tech-Expertise gefragt. Die digitale Transformation der Wirtschaft macht junge Technologieunternehmen zu sehr begehrten Transaktionszielen“, sagt Prüver.

>> Lesen sie auch: Der Nische entwachsen: Neues Rekordjahr für Proptechs bahnt sich an

Die zuletzt sehr hohen Bewertungen könnten durch die Kriegsfolgen unter Druck kommen – was allerdings die M&A-Aktivität zusätzlich anheizen würde, weil dann die Übernahmen preiswerter würden. „Wir sehen im Zuge dieser Krise eine Abwertungsbewegung an nahezu allen größeren Börsenplätzen“, führt Prüver aus. Sollte die aktuelle Phase länger anhalten, werde „dies wohl auch Auswirkungen auf Finanzierungsrunden von Start-ups haben, da die bisherigen Bewertungsniveaus vor dem Hintergrund der allgemeinen Marktlage hinterfragt und gegebenenfalls angepasst werden“.

Börsengänge als Exit-Möglichkeit werden nach Ansicht von Investmentbankern in den nächsten Wochen kaum infrage kommen. „Der Markt für Börsengänge ist angesichts der akuten Verwerfungen erst einmal weitgehend geschlossen“, sagt Armin von Falkenhayn, Deutschlandchef bei der Bank of America. Damit werden Verkäufe an Finanzinvestoren oder Strategen stärker in den Fokus rücken. Von Falkenhayn fügt jedoch hinzu: „Das heißt aber nicht, dass man sich jetzt nicht auf das nächste Fenster vorbereiten sollte.“

Mehr: Start-up-Duell zwischen Berlin und Paris: Wo sich Gründern bessere Chancen bieten