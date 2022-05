Fusionen und Übernahmen Krisen und ihre Folgen: Viele Mittelständler denken über Verkauf der Firma nach

Frankfurt Die rasche Abfolge immer neuer Krisen hinterlässt auch ihre Spuren im deutschen Mittelstand. Viele Topmanager und Inhaber sind aktuell offenbar bereit, sich von ihren Betrieben zu trennen. „Für gut die Hälfte der mittelständischen Unternehmen ist der Verkauf der Firma ein Thema. Allerdings sind die Anforderungen an den Käufer sehr hoch“, sagt Stefan Schneider, Leiter der Geschäftsstelle beim Bundesverband Mergers & Acquisitions e.V.

Der Verband hat in Zusammenarbeit mit der Universität Lancaster und der Universität Bamberg unter Unternehmen mit einem Umsatz zwischen zehn Millionen und 250 Millionen Euro die Verkaufsbereitschaft der Firmenlenker abgefragt. „Aus Gesprächen mit Mittelständlern hat sich der Eindruck ergeben, dass der Ukrainekrieg und die steigenden Energiekosten die Verkaufspläne der Mittelständler beschleunigen. Außerdem gehören Liquiditätsüberlegungen und die verschärfte Lieferkettenproblematik zu den Motiven für Veräußerungen“, erklärt Schneider.

Auch lockten die hohen Bewertungen die Unternehmer aus der Reserve. Für rund die Hälfte der Firmen spielten fehlende Nachfolgeregelungen eine Rolle. „Von den befragten inhabergeführten Unternehmen können sich 43 Prozent den Verkauf an einen Wettbewerber vorstellen, nur 12,5 Prozent erwägen die Veräußerung an einen Finanzinvestor. Private-Equity-Fonds kommen vor allem dann zum Zug, wenn der Preis für den Verkäufer das ausschlaggebende Motiv ist“, ergänzt Schneider.

Sogar Kunden rangieren als potenzielle Erwerber laut der Analyse noch vor den Beteiligungsmanagern. Dieser Teil des Ergebnisses dürfte bei den Private-Equity-Managern für Stirnrunzeln sorgen, denn der Mittelstand gehört zu den beliebtesten Feldern für Fusionen und Übernahmen (M&A).

Die Finanzinvestoren locken oft mit dem Argument, sie würden die übernommenen Firmen mit einer „Buy-and-build“-Strategie weiterentwickeln, aber offenbar ist die Skepsis weiterhin hoch im Unternehmertum. „Der Erhalt der Arbeitsplätze ist den Verkäufern extrem wichtig. Viele können sich vorstellen, an den direkten Wettbewerber zu verkaufen, obwohl dann oft im Rahmen von Synergien Stellen wegfallen und der Firmenname verschwinden kann“, gibt Schneider zu bedenken.

Eigentümer priorisieren den Erhalt von Arbeitsplätzen und Kontinuität

Immerhin 86 Prozent räumen dem Erhalt der Arbeitsplätze bei einer Transaktion Priorität ein, über die Hälfte der mittelständischen Manager will die Kontinuität des Unternehmens sicherstellen. Offenbar wirkt bei der Zurückhaltung gegenüber Finanzinvestoren auch noch das „Heuschrecken-Image“ nach, das viele Finanzinvestoren schon überwunden geglaubt hatten.

Insgesamt zeigt die Untersuchung auch, dass die Unternehmer bereit sind, sich aktiv an M&A-Prozessen zu beteiligen. „Kleine und mittelgroße Unternehmen in Deutschland sind aufgeschlossen für M&A-Themen. Zwei Drittel der Unternehmer haben bereits eine Transaktion erfolgreich abgeschlossen. Noch mehr planen, in den kommenden Jahren eine Transaktion durchzuführen. Im Wesentlichen geht es dabei um neue Märkte und darum, technologisch Schritt zu halten“, erläutert M&A-Experte Schneider.

Die Verkaufsbereitschaft unter Mittelständlern wird wahrscheinlich hoch bleiben, wenn sich keine durchgreifende Besserung der wirtschaftlichen Lage abzeichnet. Vier von fünf mittelständischen Unternehmen sehen sich beispielsweise gezwungen, ihre Absatzpreise zu erhöhen, um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs zu bewältigen, geht aus einer Umfrage der DZ Bank hervor.

„Russlands Krieg gegen die Ukraine beeinträchtigt eine Vielzahl an mittelständischen Unternehmen. Viele von ihnen kämpfen bereits seit der Coronapandemie mit Lieferengpässen und hinken seitdem beim Abarbeiten von Aufträgen hinterher“, mahnte jüngst Stephan Ortolf, Leiter des Firmenkundenzentralbereichs der DZ Bank. Allerdings kann es noch eine Weile dauern, bis sich die Vorstellungen der Käufer und Verkäufer an die neuen Bewertungen angepasst haben.

Die Preisvorstellungen der Käufer und Verkäufer liegen in solchen Zeiten in M&A-Prozessen oftmals weit auseinander. Das könne auch noch drei bis fünf Monate so bleiben, dann werde man neue Gleichgewichte finden, sagt ein Investmentbanker.

